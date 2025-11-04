Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Energie hydraulique L'Energie prend la 2e place derrière le Dynamo. Vítkovice et Plzeň se replacent suivis par le Motor également vainqueur. En bas, Litvínov continue de remonter Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/12/2025 à 21:27 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 2-3

Mountfield HK - Verva Litvínov : 2-3

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 3-0

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 3-2 TAB

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 0-6

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 5-3



hcbilitygri.cz L'Energie déjoue Liberec pour une 4e victoire de suite

L'Energie poursuit sa course vers les sommets en remportant à Liberec une quatrième victoire de suite. Les locaux ouvrent rapidement le score mais d'un coup de pétard de la bleue, Jaks égalise. Dès l'entame du tiers médiant Tomek met les visiteurs devant. Les tigres blancs ne tardent pas à égaliser mais sont pénalisés dans la foulée de leur but. Profitant du powerpay, l'inévitable Beránek permet à Karlovy Vary de repasser devant. Le score ne bougera plus jusqu'au bout. L'Energie s'empare de la deuxième place du championnat.

Le Dynamo remporte un match renversant et capital contre Třinec et creuse son avance en tête du classement général. Les chevaux ouvrent la marque au premier tiers mais les dragons égalisent et passent devant au second. Pardubice égalise au début du dernier tiers avant que les Oceláři ne reprennent encore les commandes. Ludvig égalise puis profitant d'un avantage numérique, Sedlák remet les locaux devant. Un ultime but en cage vide permet au Dynamo de l'emporter pour la troisième fois de suite.

Pas de pitié pour Vítkovice qui écrase Olomouc et remonte au cinquième rang, avec toutefois deux matchs d'avance sur ses concurrents directs. Deux buts à chacun des tiers ont donné une addition très lourde. Hrachovina blanchit pour couronner le tout.

Photographe : Marek Švamberg pour rytirikladno.cz Plzeň l'emporte séchement contre les Rytíři

Plzeň s'impose largement contre les Rytíři et met fin à sa série de trois revers, une victoire qui permet également aux Indiens de remonter sixième. Un doublé de Filip, deux points de Schleiss et un blanchissage de Malik sont à noter.

Le Motor l'emporte en fusillade contre Brno et passe dixième à deux points derrière son adversaire du soir.

En bas de tableau, Litvínov continue de charbonner pour sortir de la zone rouge. En dominant Mountfield, les pétrochimistes remportent une deuxième victoire de rang, la quatrième sur les cinq derniers matchs. Ils reviennent à quatre longueurs des deux équipes qui les précèdent. La partie a débuté de la meilleure façon possible pour les visiteurs qui menaient 3-0 après la première moitié du match. Ils se sont fait quelques frayeurs mais ont su contenir leur adversaire jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Marku Hännikäinen (Verva Litvínov)

