Motor České Budějovice - Verva Litvínov : 2-3 ap BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 4-1 Energie Karlovy Vary - Škoda Plzeň: 4-2 Rytíři Kladno - Oceláři Třinec: 5-3 Bílí TygřiLiberec - Sparta Praha : 3-0 Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 3-0
L'Energie brille à domicile
L'Energie vaincu lors de ses deux dernières rencontres, parvient à se ressair avec un bon succès contre Plzeň qui voit sa série de victoires s'arrêter à 3. Les locaux ont dominé toute la première partie du match avec un 3-0 au début du dernier vingt. Les Indiens reviennent fort et marquent deux fois mais n'égaliseront pas. Un dernier but en cage vide signe la victoire de Karlovy Vary. Mountfield profite de la défaite des Indiens pour leur chipper la deuxième place du général avec un succès cinglant, le quatrième de suite, cette fois contre Vítkovice. Perret marque une assistance sur le premier but de son équipe. Škorvánek n'a eu que 11 arrêts à faire pour blanchir dans une victoire à sens unique de son équipe.
Les Bílí Tygři s'imposent avec brio à domicile contre Praha et grimpent au cinquième rang. Une victoire largement méritée dans un match dominé d'un bout à l'autre. Kváča blanchit avec 18 arrêts.
Le bas de tableau est très rythmé, Mladá Boleslav s'impose avec brio face à Olomouc qui enchaîne un nouveau revers. Gríger et Pavlík comptent deux points chacun. Le BK reste dans les places qualificatives mais sans aucune marge de manoeuvre.
Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz
Kladno scalpe le leader Třinec
En effet, Kladno leur colle au train avec un succès improbable mais mérité contre le leader Třinecvaincu pour la troisième fois de suite. Un début de feu permet aux locaux de mener 2-0 dès la 5e minute de jeu mais les Oceláři égalisent avant le premier coup de sirène. Au deuxième vingt, les deux équipes continuent de se neutraliser avec un but chacun. Zovinec et Robins marquent avec une minute d'intervalle au dernier tiers pour envoyer au tapis les dragons. Klíma a marqué trois mentions d'aides. Litvínovrenoue avec la victoire en s'imposant en prolongation chez le Motor mais reste à 12 points de la sortie de la zone rouge, un gouffre encore ! Les locaux ont mené par deux fois mais se sont fait rejoindre à chaque fois. C'est David Kaše qui donne la victoire en overtime aux siens.
Etoiles Hockey Hebdo de la journée :
*** : Kelly Klíma (Rytíři Kladno)
** : Petr Koblasa (Verva Litvínov)
* : Dávid Gríger (BK Mladá Boleslav)