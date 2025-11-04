TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Enfin ! Premier succès en temps réglementaire pour Mountfield qui quitte la dernière place. Le Motor atomise le leader, le Sparta l'emporte aussi nettement. En milieu de tableau, Vítkovice, Liberec et Plzeň se calent au chaud Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2025 à 21:38 Tweeter

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 8-0

BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 2-7

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 3-1

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 2-1

Mountfield HK - Verva Litvínov : 2-0

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 2-3 TAB



Photographe : David Taneček pour ČTK Mountfield s'impose contre Litvínov

Mountfield remporte enfin sa première victoire en temps réglementaire de la saison en déjouant un adversaire direct Litvínov. Les locaux démarrent fort et Miškář ouvre rapidement le score. Dans la foulée, le Verva est pénalisé. En powerplay, Tamáši double la mise. Le premier tiers est à sens unique, mais le deuxième aussi. Les visiteurs sous l'eau parviennent à ne pas encaisser. Le dernier tiers est plus équilibré mais le score ne bouge plus. Škorvánek blanchit avec 14 arrêts. Mountfield abandonne le dernier rang mais reste derrière son adversaire du jour.

Le Motor inflige une terrible déculottée au champion en titre Brno, humilié. Dès le premier tiers le score était déjà de 3-0, les locaux inscrivent le même score au deuxième vingt avant de conclure avec deux nouveaux buts en dernière période. Ordoš, Olesen et Harris comptent tous trois points tandis que Koláček marque un doublé. Avec 20 arrêts, Klouček blanchit. Ce tonitruant succès permet à České Budějovice de revenir deuxième à trois points derrière son adversaire du jour.

Autre carton, celui du Sparta qui s'impose triomphalement à Mladá Boleslav. Une démonstration de force avec trois points pour Kousal et Němeček et deux buts pour Horák.

hcplzen.cz Les Indiens de Plzeň l'emportent et se relancent

Plzeň renoue avec la victoire devant ses partisans en venant à bout des Rytíři qui plongent au dernier rang. Le powerplay local tourne bien et trouve par deux fois l'ouverture au premier tiers par Lalancette et Zámorský. Kladno réduit l'écart au tiers médiant également en suppériorité. Un dernier but en cage vide assure la victoire des Indiens.

Vítkovice s'impose au bout du suspense à Olomouc. Les coqs ouvrent rapidement le score au premier tiers. Le deuxième est aux mains des mineurs qui égalisent puis passent devant. Fridrich égalise en powerplay au dernier vingt. Aux tirs au but, les visiteurs l'emportent.

Troisième victoire en quatre matchs pour les Bílí Tygři qui déjouent sur le fil l'équipe en forme du moment, Karlovy Vary. Le match démarre bien pour les locaux avec une rapide ouverture du score de Pérez. Le match est fermé et équilibré. Dans les dernières secondes du tiers, Černoch égalise. La partie reste agréable au tiers médiant et profitant d'un powerplay, Procházka remet Liberec devant. L'Energie force au dernier vingt mais le score ne bouge plus.



*** : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)

** : David Němeček (Sparta Praha)

