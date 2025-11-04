TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Et ça repart Olomouc se relance en match avancé Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/10/2025 à 21:20 Tweeter

HC Olomouc : 2-3 (1-0, 1-3, 0-0)



Photographe : Marek Švamberg, hcplzen.cz Olomouc l'emporte à Plzeň

En match avancé de la quinzième journée, Plzeň bien placé en haut de tableau reçoit Olomouc qui charbonne au milieu du classement. Les deux équipes ont besoin de points pour distancer leurs poursuivants dans un début de saison assez équilibré à tous les niveaux.

Le match démarre vite sans round d'observation. Les locaux sont rapidement à l'offensive et logiquement vont ouvrir le score. Petman lance vers le premier poteau, Měchura reprend au vol et débloque les compteurs, salué comme il se doit par la foule (1-0).

Les coqs tentent bien leur chance mais sans succès avant la première sirène. Olomouc reprend fort le deuxième tiers. Navrátil égalise après à peine trois minutes de jeu (1-1).

Plzeň repart à l'assaut et met la pression sur son adversaire, sous le feu le HCO commet plusieurs fautes. Zámorský d'un coup de fusil à la bleue remet les Indiens devant alors que la moitié du match vient d'être franchie (2-1).

Les locaux gèrent leur avance mais vont sombrer en toute fin de tiers médiant. Nahodil égalise à moins de deux minutes de la deuxième sirène (2-2).

Vingt secondes plus tard, Macuh mène une offensive solitaire et d'un bon lancer vient cueillir Malik côté bouclier (2-3).

Plzeň a encore un tiers pour refaire son retard, mais le rythme baisse brutalement dans une période morose, rien ne se passe plus. Malgré deux powerplays, Olomouc ne peut creuser son avance, qu'à cela ne tienne, cela lui suffit pour l'emporter après deux revers de suite. Les coqs occupent désormais la huitième place. Les locaux restent cinquième, sous la menace de leurs concurrents qui jouent demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Zámorský

** : Adam Měchura

* : Jakub Navrátil Škoda Plzeň -: 2-3 (1-0, 1-3, 0-0)En match avancé de la quinzième journée, Plzeň bien placé en haut de tableau reçoit Olomouc qui charbonne au milieu du classement. Les deux équipes ont besoin de points pour distancer leurs poursuivants dans un début de saison assez équilibré à tous les niveaux.Le match démarre vite sans round d'observation. Les locaux sont rapidement à l'offensive et logiquement vont ouvrir le score.lance vers le premier poteau,reprend au vol et débloque les compteurs, salué comme il se doit par la fouleLes coqs tentent bien leur chance mais sans succès avant la première sirène. Olomouc reprend fort le deuxième tiers.égalise après à peine trois minutes de jeuPlzeň repart à l'assaut et met la pression sur son adversaire, sous le feu le HCO commet plusieurs fautes.d'un coup de fusil à la bleue remet les Indiens devant alors que la moitié du match vient d'être franchieLes locaux gèrent leur avance mais vont sombrer en toute fin de tiers médiant.égalise à moins de deux minutes de la deuxième sirèneVingt secondes plus tard,mène une offensive solitaire et d'un bon lancer vient cueillircôté bouclierPlzeň a encore un tiers pour refaire son retard, mais le rythme baisse brutalement dans une période morose, rien ne se passe plus. Malgré deux powerplays, Olomouc ne peut creuser son avance, qu'à cela ne tienne, cela lui suffit pour l'emporter après deux revers de suite. Les coqs occupent désormais la huitième place. Les locaux restent cinquième, sous la menace de leurs concurrents qui jouent demain.*** : Petr Zámorský** : Adam Měchura* : Jakub Navrátil © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur