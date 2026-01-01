TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Et de deux Deuxième victoire pour l'Energie et les Oceláři qui assurent avant les matchs à domicile Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 00:43 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 1-3 (0-2)

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 2-3 ap (0-2)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz L'Energie double la mise à Liberec

Vainqueur la veille d'une courte tête en ayant été plutôt dominé, l'Energie a remis le couvert à Liberec avec un deuxième succès qui lui donne une belle avance avant deux matchs à domicile. Tout va pour le mieux pour les joueurs de la cité thermale. Tomek lancé en break est arrêté ilélgalement, il obtient un penalty qu'il converti bien côté plaque. Les locaux perdent leurs nerfs, Weatherby est expulsé. Sur le long powerplay de cinq minutes Číp double la mise. Les tigres blancs dominent sans vergogne le tiers médiant, en vain. Leurs efforts se poursuivent au dernier acte et finalement, Sandberg rapproche le score en suppériorité. Les Bílí Tygři Vainqueur la veille d'une courte tête en ayant été plutôt dominé, l'a remis le couvert àavec un deuxième succès qui lui donne une belle avance avant deux matchs à domicile. Tout va pour le mieux pour les joueurs de la cité thermale.lancé en break est arrêté ilélgalement, il obtient un penalty qu'il converti bien côté plaque. Les locaux perdent leurs nerfs,est expulsé. Sur le long powerplay de cinq minutesdouble la mise. Les tigres blancs dominent sans vergogne le tiers médiant, en vain. Leurs efforts se poursuivent au dernier acte et finalement,rapproche le score en suppériorité. Les Bílí Tygři poussent, sortent leur gardien mais Jiskra conclut dans la cage vide.

Třinec remporte un deuxième succès sur la glace de Mountfield et reste invaincu dans ces playoffs 2026. Après un premier tiers vierge, les lions prennent le large en période médiane. Jergl ouvre le score dès la 1ère minute, Kohout double la mise. Les métallurgistes rallument la forge au dernier vingt. Hudáček débloque le score après 49 minutes d'inefficacité. Deux minutes plus tard, Kubiesa égalise et climatise l'arena. Il faut disputer une prolongation, les visiteurs sont pénalisés d'entrée mais tiennent bon. Roman finit par donner la victoire à des Oceláři qui semblent être de nouveau invincibles en série. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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