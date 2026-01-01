TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Finalement logique Le Sparta au bout du suspense remporte le match 5 et se débarrasse d'une incroyable équipe de Kladno, mal récompensée Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 21:30 Tweeter

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 3-2 ap (3-2)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta déjoue Kladno à l'arrachée et se qualifie pour les 1/4

Ultime match, ultime derby entre rivaux. Le Sparta a domicile espère conclure en rééditant le bon dernier match mais Kladno cherche encore une fois à surprendre. Le premier tiers est fermé mais plutôt dominé par les Rytíři. Malgré tout le score ne bouge pas. Les visiteurs sont pénalisés dès la reprise, Horák en profite pour ouvrir les compteurs locaux (1-0).

La partie reste disputée et le score peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les locaux sont pénalisés pour un bête surnombre. Kladno en profite et c'est Audette qui égalise en powerplay (1-1).

Les chevaliers continuent de domiuner la fin de période mais le score ne bouge pas avant la deuxième sirène. Le dernier tiers continue sur un excellent rythme et avec beaucoup de suspense. Les visiteurs poussent un peu plus, et logiquement ils parviennent à passer devant. Procházka donne l'avantage aux Ultime match, ultime derby entre rivaux. Le Sparta a domicile espère conclure en rééditant le bon dernier match mais Kladno cherche encore une fois à surprendre. Le premier tiers est fermé mais plutôt dominé par les Rytíři. Malgré tout le score ne bouge pas. Les visiteurs sont pénalisés dès la reprise,en profite pour ouvrir les compteurs locauxLa partie reste disputée et le score peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les locaux sont pénalisés pour un bête surnombre. Kladno en profite et c'estqui égalise en powerplayLes chevaliers continuent de domiuner la fin de période mais le score ne bouge pas avant la deuxième sirène. Le dernier tiers continue sur un excellent rythme et avec beaucoup de suspense. Les visiteurs poussent un peu plus, et logiquement ils parviennent à passer devant.donne l'avantage aux Rytíři (1-2).

Le Sparta commence un peu à s'inquiéter et force le verrou pour tenter de revenir mais le temps file vite. En fin de partie finalement, Shore égalise alors qu'il ne reste plus que trois minutes à joueur (2-2).

Pour la quatrième fois en cinq matchs il faut disputer une prolongation. Kladno est rapidement pénalisé mais tient le choc. Praha cogne de tous les côtés et en énorme difficulté, les chevaliers concèdent une deuxième faute un peu plus tard. Cette fois le powerplay fait le travail. Krejčík canonne de la bleue, Chlapík dans le slot dévie au fond et fait trembler les filets (3-2).

Finalement logiquement, le Sparta passe le premier tour mais que ce fut dur à l'image de ce match, la série a été âprement disputée et Kladno aura fait un formidable adversaire qui aurait tout aussi pu se qualifier. Praha affronte au deuxième tour Plzeň et il faudra largement hausser le niveau pour faire douter les Indiens qui en plus auront l'avantage de la glace.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Filip Chlapík

** : Roman Horák

* : Jakub Krejčík © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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