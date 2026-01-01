Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Fusillades et égalisations Le Motor et le Sparta égalisent après avoir remporté une séance de tirs au but. Karlovy Vary et Třinec doublent leur avance Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2026 à 22:43 Tweeter

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 3-2 ap (2-0)

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 5-2 (2-0)

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 1-2 TAB (1-1)

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 3-2 TAB (1-1)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Le Motor remporte le match 2 en fusillade

Le Motor arrache l'égalisation dans le deuxième match à Brno. Le premier tiers est équilibré sur un très bon rythme et Kubíček ouvre le score pour les visiteurs. Le deuxième tiers est tendu et les fautes se multiplient. Ďaloga égalise de la bleue pour réveiller le public. Le match continue d'être très physique comme un vrai match de playoffs. Le Motor force au dernier tiers, mais comme la veille il ne peut passer devant. Il faut disputer une prolongation. Celle-ci ne donne rien même pendant 20 minutes et toujours une domination des visiteurs. C'est donc une séance de tirs au but qui décide du sort de ce match 2. Klouček repousse les cinq tireurs moraves tandis que Štencel marque et donne la victoire à České Budějovice.

Les Oceláři déjà peu convaincants au premier match s'en sortent par miracle au second et doublent la mise contre Olomouc. Comme la veille, les coqs ouvrent le score au premier tiers, Navrátil se charge de porter l'estocade. Malgré la domination locale le tableau d'affichage ne bouge pas jusqu'au premier coup de sirène. Hudáček égalise en powerplay dès la reprise. Puis c'est encore lui qui donne l'avantage aux locaux sur un long temps fort. Krastenbergs parvient à égaliser avant le deuxième coup de buzzer. Le dernier est d'excellente facture mais le score ne bouge pas. Il faut aller en prolongation, Olomouc marque mais le challenge du coach annule le but qui aurait été marqué après le coup de sifflet de l'arbitre dans la confusion, mais cela ne semble pas si net. Du coup le match continue. Kovařčík marque finalement pour des locaux qui s'en tirent bien, très bien même. Le HCO est dos au mur et devra à tout prix l'emporter à domicile jeudi pour poursuivre les playoffs.

Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta arrache l'égalisation aux tirs au but

Le Sparta égalise laborieusement devant ses partisans en s'imposant aux tirs au but contre Kladno. Nettement dominateurs au premier tiers, les locaux sont pourtant surpris en fin de celui ci par Jandus qui ouvre la marque. Vigneault double la mise en powerplay à l'entame du deuxième tiers. Le cauchemar de la veille semble se répéter pour les spartiates. Depuis la ligne bleue d'un lourd slap, Seppälä rapproche enfin Praha. Les fautes se multiplient mais le Sparta domine très largement le dernier tiers et Knot égalise logiquement. Les locaux surdominent la prolongation mais le score ne bouge pas, en fusillade les locaux trouvent enfin la faille dans la cuirasse de Brízgala.

L'Energie double la mise avec brio en surclassant Vítkovice au match 2. Le premier tiers serré et disputé ne donne pas de but tant il est verrouillé. Les locaux font exploser le match dès l'entame du deuxième vingt, Černoch, Šťastný et Egle ont marqué dans les quatre premières minutes. Les visiteurs sonnés changent de gardien. Ils réduisent la mise par deux fois, Yetman au deuxième vingt et Abdul dès la reprise. Les mineurs ne vont pas y croire longtemps, peu après Šťastný en powerplay remet les siens devant. Mamčics assure la victoire de KV avec un cinquième but. Très dépassés défensivement, les mineurs s'inclinent lourdement pour la deuxième fois et on voit mal comment ils pourraient éviter le coup de balais.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Šťastný (Energie Karlovy Vary)

** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

*** : David Šťastný (Energie Karlovy Vary)

** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

* : Adam Brízgala (Rytíři Kladno)











