TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Grande vitesse Le Motor assure et se rapproche de la Kometa. Le Dyanamo reste en tête, les Oceláři deuxièmes. Les Rytíři s'éloigne de la zone rouge, Litvínov tente toujours de s'en extraire Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/01/2026 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 2-1 TAB

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 5-3

Rytíři Kladno - Vítkovice Ridera : 8-1

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 3-4 TAB

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 5-1

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 3-2 ap



hcmotor.cz Le Motor corrige Mountfield

Le Motor brille avec une victoire éclatante contre Mountfield. Le premier tiers démarre fort côté local avec deux buts signés Bulíř et Lántoši. Au début du deuxième vingt, Perret réduit l'écart son deuxième but en deux matchs, le cinquième de la saison. Le Motor marque encore deux fois avant la deuxième sirène, puis une cinquième fois au dernier tiers, le deuxième pour Lántoši. Olesen et Bulíř comptent chacun trois points.

Le Dynamo remporte une victoire étriquée en fusillade contre Liberec. Un succès qui laisse donc Pardubice en tête mais qui perd un point sur son dauphin.

En effet, Třinec s'impoose assez nettement dans le classico contre le Sparta. Efficaces en début de rencontre, les locaux mènent rapidement 2-0. Deux buts en une minute permet aux joueurs de la capitale de revenir à hauteur. Le tiers médiant est équilibré mais les dragons sont bien plus réalistes et trouvent le fond des filets par deux fois. Shore réduit la marque dès le retour au jeu, malré leurs efforts les spartiates ne reviendront pas et Růžička marque son deuxième but de la soirée dans le filet désert.

Les Rytíři s'imposent en fanfare contre Vítkovice qui subit une humiliante cinquième défaite de suite. Robins réalise un tour du chapeau et quatre points, Vigneault marque trois unités.

La Kometa revient au huitième rang avec un succès arraché en prolongation contre Mladá Boleslav sur un but de Pospíšil.

Litvínov continue de charbonner pour sortir de la zone de relégation et l'emporte à Karlovy Vary aux tirs au but. La partie était pourtant mal engagée avec des locaux qui menaient 2-0 en vingt minutes. les pétrochimistes égalisent au tiers médiant mais Jiskra remet l'Energie devant en dernière période. A 1'26 de la sirène finale, Holmström égalise. C'est encore lui et Čajkovič également buteur dans le match qui donnent la victoire en fusillade. La lanterne rouge a encore trois points de retard sur la sortie du tunnel, mais avec deux matchs d'avance.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)

** : Axel Holmström Lebrille avec une victoire éclatante contre. Le premier tiers démarre fort côté local avec deux buts signéset. Au début du deuxième vingt,réduit l'écart son deuxième but en deux matchs, le cinquième de la saison. Le Motor marque encore deux fois avant la deuxième sirène, puis une cinquième fois au dernier tiers, le deuxième pouretcomptent chacun trois points.Leremporte une victoire étriquée en fusillade contre. Un succès qui laisse donc Pardubice en tête mais qui perd un point sur son dauphin.En effet,s'impoose assez nettement dans le classico contre le. Efficaces en début de rencontre, les locaux mènent rapidement 2-0. Deux buts en une minute permet aux joueurs de la capitale de revenir à hauteur. Le tiers médiant est équilibré mais les dragons sont bien plus réalistes et trouvent le fond des filets par deux fois.réduit la marque dès le retour au jeu, malré leurs efforts les spartiates ne reviendront pas etmarque son deuxième but de la soirée dans le filet désert.Less'imposent en fanfare contrequi subit une humiliante cinquième défaite de suite.réalise un tour du chapeau et quatre points,marque trois unités.Larevient au huitième rang avec un succès arraché en prolongation contresur un but decontinue de charbonner pour sortir de la zone de relégation et l'emporte àaux tirs au but. La partie était pourtant mal engagée avec des locaux qui menaient 2-0 en vingt minutes. les pétrochimistes égalisent au tiers médiant maisremet l'Energie devant en dernière période. A 1'26 de la sirène finale,égalise. C'est encore lui etégalement buteur dans le match qui donnent la victoire en fusillade. La lanterne rouge a encore trois points de retard sur la sortie du tunnel, mais avec deux matchs d'avance.*** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)** : Axel Holmström Verva Litvínov )

* : Martin Růžička (Oceláři Třinec) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo