TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Hockey sur glace - TELH : Ils sont venus, ils sont tous là
 
Olomouc remporte le dernier billet pour les playoffs. Liberec et Plzeň sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts. La dernière place se jouera entre quatre équipes !
 
Source : hokej.cz Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2026 à 21:58
 

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 3-2 ap
Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 4-0
Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 1-4
BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 0-2
HC Olomouc - Motor České Budějovice : 3-2
Sparta Praha - Rytíři Kladno : 6-3
Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 4-2

Photo hockey TELH : Ils sont venus, ils sont tous là - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
hcmotor.cz
Olomouc s'impose contre le Motor et se qualifie pour les playoffs

Olomouc renverse un match mal démarré contre le Motor qui menait à l'issue des deux premiers tiers. Les coqs marquent deux buts coup sur coup en tout début de dernier vingt pour s'imposer et composter son billet pour les playoffs.
Plzeň se maintient à la deuxième place après une victoire nette et sans bavure à Mladá Boleslav. Une défaite qui condamne les lions qui ne participeront pas aux playoffs. Malik blanchit avec 20 arrêts.
Les Bílí Tygři infligent une lourde défaite à Mountfield et s'assurent d'une deuxième ou troisième place quoi qu'il arrive. Faško-Rudáš inscrit un doublé tandis qu'avec 20 arrêts Kváča blanchit. HK voit sa quatrième place menacée et tout se jouera pour les lions à l'ultime journée.
Třinec s'impose logiquement chez le dernier, Litvínov et recolle aux places protégées. Ondřej Kovařčík inscrit deux points. Il faudra gagner vendredi en espérant un faux pas de Mountfield pour terminer quatrième.
Le Sparta est également au contact après une victoire logique dans le derby contre Kladno. Après un premier tiers de parité avec un but chacun. Les locaux prennent le large au tiers médiant avec trois buts, mais un doublé d'Ojamäki permet aux chevaliers de rester dans le coup. Chlapík et Horák marquent deux points chacun. Praha peut encore finir dans les quatre premiers mais il lui faudra compter sur le revers de deux équipes.
L'Energie l'emporte en prolongation sur un but de Minárik en powerpay contre Brno. Cela lui permet de conserver la possibilité d'espérer une qualification directe pour les quarts. Il faudra gagner vendredi pendant que Mountfield et le Sparta s'inclinent.
Vítkovice déjoue le leader, Pardubice qui menait pourtant 2-0 après un tiers, mais en marquant deux buts dans chacun des deux dernier vingt, les mineurs l'emportent et reviennent au contact de la neuvième place.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Nick Malik
** : Petr Kváča
* : Filip Chlapík
 
 
