BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 3-2 TAB (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 4-2)



Photographe : Jan Pavlíček pour bkboleslav.cz Lakatoš et Mladá Boleslav déjouent Olomouc aux tirs au but

Mladá Boleslav qui s'est incliné de justesse dans son match en retard dimanche, remet le couvert à domicile pour un match en avance cette fois de la journée de demain. Les lions espèrent rebondir pour se qualifier en playoffs face à Olomouc, équipe du bas de tableau qui est loin d'avoir assuré sa place pour les dites séries.

Le BK démarre fort et domine le premier tiers, sans succès. Machovský s'illustre et préserve le score vierge. Les coqs lancent quelques bonnes contres offensives et sur l'une d'elle, Rutar de loin parvient à ouvrir les compteurs un peu contre le cours du jeu (0-1).

Malgré une nouvelle pression des lions en fin de période, et un powerplay pour le HCO le score ne bouge plus avant la première sirène. Par contre, dès la reprise Plášek double la mise et glace le public présent en nombre (0-2).

Mladá Boleslav prend le contrôle du match complètement et dans tous les secteurs du jeu. Ses efforts, tardent à payer mais finalement à la moitié du match, Buchtele débloque enfin le compteur vert (1-2).

Les Moraves plient en fin de période et multiplient les fautes, le powerplay local se montre très emprunté et ne parvient pas à égaliser malgré trois occasions. MB ne désarme pas et continue ses efforts au dernier tiers, et à force de presser sur la cage visiteuse, les lions finissent enfin par égaliser. C'est Procházka qui trouve la faille et permet l'égalisation (2-2).

La prolongation très verrouillée ne donne rien et le score ne bouge pas. Il faut une séance de fusillade où les locaux brillent puisqu'ils marquent quatre de leurs cinq tentatives, la messe est dite (3-2).

Mladá Boleslav s'impose et recolle à Kladno, mais avec un match d'avance et ne peut pas les dépasser reste donc hors des places qualificatives pour l'instant. Olomouc sauve un point mais n'en a plus que deux sur son adversaire du jour et donc sur une non qualification. Le suspense reste est entier en bas de tableau.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Procházka

** : Jan Buchtele

*** : Ondřej Procházka

** : Jan Buchtele

* : Karel Plášek











