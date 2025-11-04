Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jeune et brillant L'Energie grâce au jeune prodige Tomek de 16 ans (6 points en 6 matchs) l'emporte et se replace tout comme le Sparta, Třinec, Plzeň et Liberec. Brno repasse premier Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/09/2025 à 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 2-3

Mountfield HK - Kometa Brno : 3-5

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 2-3 TAB

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 2-1

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 2-3

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 4-1



bkboleslav.cz L'Energie l'emporte à Mladá Boleslav et passe 3e

Dans un bon match à Mladá Boleslav entre adversaires du haut de tableau, l'Energie s'est imposée sur le fil en fin de rencontre. Jiskra ouvre rapidement la marque pour les visiteurs. Buchtele égalise dans la minute suivante. Très largement dominateurs au tiers médiant, les lions prennent logiquement les devants par Gewiese. Le jeu s'équilibre au dernier vingt, Tomek parvient à égaliser. Puis profitant d'un powerplay c'est encore une fois le jeune prodige Tomek qui donne la victoire. A à peine 16 ans il totalise déjà 6 points et 5 buts en 6 matchs. Karlovy Vary s'empare de la troisième place du général.

La Kometa repasse premier en remportant un match renversant à Hradec Králové toujours dernier de la classe. Mountfield menait 1-0 après un tiers, puis 3-0 après deux, tout roule. Profitant d'un powerplay à l'entame du dernier vingt, Cingel débloque enfin le compteur visiteur. Puis le renversement s'opère en six minutes avec trois buts morave sans réplique, dans un silence de mort. Flek conclut en cage vide pour son deuxième but du match.

Photographe : Václav Pancer pour hcmotor.cz Le Motor ne peut déjouer Třinec

Les Oceláři retrouvent la quatrième place en s'imposant d'une longueur à České Budějovice. Dès la première minute de jeu Flynn ouvre le score, Hudáček double la mise deux minutes plus tard. Le Motor démarre et parvient logiquement à égaliser. Au dernier vingt, Hrehorčák donne la victoire aux visiteurs.

Le Sparta l'emporte de justesse aux tirs au but après une séance de neuf lancers à Vítkovice et revient cinquième.

Plzeň confirme son bon début de saison avec une bonne victoire à domicile contre le Dynamo qui rechute. Faisant tourner au maximum leurs powerplays, les Indiens ont frappé deux fois en suppériorité par Měchura et Petman. Pardubice a beaucoup forcé mais n'a pu déjouer qu'une fois Růžička, pas assez pour revenir.

Les Bílí Tygři alignent un deuxième succès de suite en s'imposant plutôt nettement à domicile contre Kladno. Dans cette victoire Najman marque deux buts, Šimek compte également deux points. Un succès qui permet à Liberec de passer neuvième dans un classement extrêmement serré pour ce début de saison.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Petr Tomek (Energie Karlovy Vary)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

*** : Petr Tomek (Energie Karlovy Vary)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

* : Filip Chlapík (Sparta Praha)











