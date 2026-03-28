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TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Hockey sur glace - TELH : Jusqu'au bout
 
Praha remporte à domicile le match 6 et pousse à la tenue d'une septième rencontre décisive
 
Source : hokej.cz Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 22:30
 


Sparta Praha - Škoda Plzeň : 4-2 (3-3)

Photo hockey TELH : Jusqu
hcsparta.cz
Le Sparta remporte le 6e match et disputera un 7e

Le Sparta a sauvé une première balle de match à l'extérieur et revient à domicile où il n'a pas gagné un match de la série, il faudra l'emporter sous peine d'être éliminé ce soir. Plzeň avait les cartes en mains pour  en finir devant ses partisans mais a lourdement chuté, les Indiens qui ont remporté les deux matchs dans la capitale peuvent continuer leur série et rejoindre les demi-finales.
Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena car après à peine 32 secondes de jeu Chlapík ouvre le score pour les locaux. Les visiteurs renversent vite la tendance mais pour autant ils ne peuvent scorer à l'inverse de Krejčík qui double la mise d'un coup de canon à la bleue. Le deuxième vingt est plus équilibré même si le Sparta montre davantage les dents et Seppälä porte déjà le score à 3-0. Les Indiens parviennent enfin à marquer à la première minute du dernier tiers, c'est Strnad qui débloque les compteurs. Praha reste dominé mais surtout très opportuniste et Dzierkals redonne le large au tableau d'affichage. Plzeň pousse en vain pour réduire la note. Gricius ne sauve l'honneur qu'à l'ultime seconde de jeu, pas suffisant pour espérer.
Le Sparta gagne encore une fois en confiance, deuxième victoire d'affilée pour Praha qui arrache la tenue d'un septième match mais qui aura lieu dans le Sud. Plzeň manque encore l'occasion d'en finir et se retrouve obligé de disputer un dernier match couperet qui pourrait bien basculer d'un côté ou de l'autre...

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Filip Chlapík
** : Mārtiņš Dizerkals
* : Tomáš Hyka
 
 
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