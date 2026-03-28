Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jusqu'au bout Praha remporte à domicile le match 6 et pousse à la tenue d'une septième rencontre décisive Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 22:30 Tweeter



Sparta Praha - Škoda Plzeň : 4-2 (3-3)



hcsparta.cz Le Sparta remporte le 6e match et disputera un 7e

Le Sparta a sauvé une première balle de match à l'extérieur et revient à domicile où il n'a pas gagné un match de la série, il faudra l'emporter sous peine d'être éliminé ce soir. Plzeň avait les cartes en mains pour en finir devant ses partisans mais a lourdement chuté, les Indiens qui ont remporté les deux matchs dans la capitale peuvent continuer leur série et rejoindre les demi-finales.

Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena car après à peine 32 secondes de jeu Chlapík ouvre le score pour les locaux. Les visiteurs renversent vite la tendance mais pour autant ils ne peuvent scorer à l'inverse de Krejčík qui double la mise d'un coup de canon à la bleue. Le deuxième vingt est plus équilibré même si le Sparta montre davantage les dents et Seppälä porte déjà le score à 3-0. Les Indiens parviennent enfin à marquer à la première minute du dernier tiers, c'est Strnad qui débloque les compteurs. Praha reste dominé mais surtout très opportuniste et Dzierkals redonne le large au tableau d'affichage. Plzeň pousse en vain pour réduire la note. Gricius ne sauve l'honneur qu'à l'ultime seconde de jeu, pas suffisant pour espérer.

Le Sparta gagne encore une fois en confiance, deuxième victoire d'affilée pour Praha qui arrache la tenue d'un septième match mais qui aura lieu dans le Sud. Plzeň manque encore l'occasion d'en finir et se retrouve obligé de disputer un dernier match couperet qui pourrait bien basculer d'un côté ou de l'autre...



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Filip Chlapík

** : Mārtiņš Dizerkals

* : Tomáš Hyka Lea sauvé une première balle de match à l'extérieur et revient à domicile où il n'a pas gagné un match de la série, il faudra l'emporter sous peine d'être éliminé ce soir.avait les cartes en mains pour en finir devant ses partisans mais a lourdement chuté, les Indiens qui ont remporté les deux matchs dans la capitale peuvent continuer leur série et rejoindre les demi-finales.Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena car après à peine 32 secondes de jeuouvre le score pour les locaux. Les visiteurs renversent vite la tendance mais pour autant ils ne peuvent scorer à l'inverse dequi double la mise d'un coup de canon à la bleue. Le deuxième vingt est plus équilibré même si le Sparta montre davantage les dents etporte déjà le score à 3-0. Les Indiens parviennent enfin à marquer à la première minute du dernier tiers, c'estqui débloque les compteurs. Praha reste dominé mais surtout très opportuniste etredonne le large au tableau d'affichage. Plzeň pousse en vain pour réduire la note. Gricius ne sauve l'honneur qu'à l'ultime seconde de jeu, pas suffisant pour espérer.Le Sparta gagne encore une fois en confiance, deuxième victoire d'affilée pour Praha qui arrache la tenue d'un septième match mais qui aura lieu dans le Sud. Plzeň manque encore l'occasion d'en finir et se retrouve obligé de disputer un dernier match couperet qui pourrait bien basculer d'un côté ou de l'autre...*** : Filip Chlapík** : Mārtiņš Dizerkals* : Tomáš Hyka © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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