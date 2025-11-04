TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : L'espoir renverse les montagnes Litvínov dernier s'offre le leader. Du coup les Oceláři recollent. Brno et Karlovy Vary se replacent en haut de tableau. Le Motor est plus loin mais aussi victorieux, tout comme Mladá Boleslav qui recolle aux places qualificatives Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/12/2025 à 22:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 2-1 ap

Verva Litvínov - Sparta Praha : 3-2

Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav : 1-2

Energie Karlovy Vary - Mountfield HK : 4-1

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 2-3

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 3-1



Photographe : Ondřej Hájek pour ČTK Litvínov, dernier, renverse le leader du championnat

Le dernier de la classe, Litvínov s'offre le leader, le Sparta, à domicile. Dès la première minute, les locaux ouvrent le score, Praha égalise en powerplay mais dix secondes plus tard Hännikäinen remet les pétrochimistes devant. Dzierkals égalise au tiers médiant mais Sukeľ permet au Verva de reprendre les devants pour la troisième fois, une avance qu'il ne lâchera plus. Litvínov reste dernier à onze points de la sortie du tunnel, la route reste longue.

Les Oceláři reviennent deuxièmes à égalité avec la première place après une victoire en prolongation sur un but de Galvas à 3 secondes du terme contre Plzeň .

La Kometa est également à la relance avec un succès probant contre Liberec. Le champion en titre a pu compter sur Kollár et Zbořil qui ont compté deux points.

Photographe : David Taneček pour ČTK Karlovy Vary déjoue nettement Mountfield Le point pris par les Indiens leur permet de s'emparer du cinquième fauteuil.Laest également à la relance avec un succès probant contre. Le champion en titre a pu compter suretqui ont compté deux points.

Karlovy Vary assure devant ses partisans en corrigeant Mountfield et repasse huitième. Šťastný et Minárik donnent une confortable avance aux locaux dès le premier vingt. En powerplay dans le tiers médiant, Bambula corse l'addition. HK débloque enfin son compteur à l'entame du dernier vingt mais ne peut revenir plus avant et encaisse un ultime but en cage vide ce qui scelle son destin.

Le Motor remporte un match disputé mais important à Kladno. Mené au score au début du deuxième tiers, les visiteurs sont bien revenus avec deux points de Beránek. Les Rytíři égalisent avant le deuxième coup de sirène. Au dernier tiers, Štencel donne la victoire à České Budějovice qui reste à sa modeste neuvième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Galvas (Oceláři Třinec)

** : Matúš Sukeľ (Verva Litvínov)

*** : Jakub Galvas (Oceláři Třinec)

** : Matúš Sukeľ (Verva Litvínov)

* : Martin Beránek (Motor České Budějovice)











