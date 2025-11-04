TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : L'invicibilité prend fin Brno dernière équipe invaincue s'incline contre Liberec, du coup le Motor vire en tête. Le Dynamo, le Sparta, l'Energie et Mladá Boleslav reviennent bien avec un 3e succès. Třinec suit également Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2025 à 09:08 Tweeter

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 2-1 ap

Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav : 2-4

Verva Litvínov - Sparta Praha : 1-5

Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 3-1

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 1-4

Energie Karlovy Vary - Mountfield HK : 3-1

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 4-5



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Jaromír Pytlík donne la victoire à Liberec à la dernière seconde

Après quatre victoires en quatre matchs, Brno a vu son invincibilité s'arrêter à domicile contre les Bílí Tygři Après quatre victoires en quatre matchs,a vu son invincibilité s'arrêter à domicile contre les qui remportent une partie renversante. La Kometa a en effet fait la course en tête tout le match, menant encore 4-3 à moins de 5 minutes du terme. Faško-Rudáš égalise à 2'30 de la sirène avant que Pytlík ne donne la victoire à l'ultime seconde de jeu ! Liberec revient dixième, le champion en titre perd la première place.

En effet c'est le Motor qui signe son quatrième succès consécutif en surclassant Kladno qui vire en tête de la ligue. Cibulka et Olesen comptent trois points chacun, Harris marque un doublé.

Le Dynamo grimpe sur le podium après son logique succès contre Olomouc marqué par un magnifique "but Michigan" de Lauka et deux points pour Smejkal.

Le Sparta lui emboîte le pas après un large succès à Litvínov avec un doublé de Shore. Dans le sillage également, l'Energie qui enfonce Mountfield au dernier rang grâce à trois points de Šťastný.

Mladá Boleslav colle également ce groupe après un bon succès remporté à Vítkovice qui décroche après un deuxième revers consécutif. Les lions menaient 3-0 après un tiers avec un doublé de Fořt et se sont fait peur mais parviennent à contenir le retour des locaux au dernier vingt.

Les Oceláři remportent une difficile victoire contre Plzeň grâce à un très joli but en prolongation signé Flynn, qui avait déjà inscrit celui du temps réglementaire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oscar Flynn (Oceláři Třinec)

** : David Šťastný (Energie Karlovy Vary)

*** : Oscar Flynn (Oceláři Třinec)

** : David Šťastný (Energie Karlovy Vary)

* : Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice)











