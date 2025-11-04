TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La fin d'une série Le Sparta met fin à la série de victoire de Mountfield et monte 2e, Brno revient dans le top 4, le Motor rédémarre Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2025 à 22:00 Tweeter

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 4-3 TAB

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 1-4

Mountfield HK - Sparta Praha : 1-4



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield voit sa série prendre fin contre le Sparta

Le Sparta enchaîne une bonne victoire à Hradec Králové et met fin à la série de cinq victoires de suite. Praha se replace deuxième au même nombre de points que le leader mais avec trois matchs de plus. Après un premier tiers sans but, Hyka puis Dzierkals mettent les visiteurs dans une bonne disposition. A deux minutes du terme, Melancon débloque enfin le compteur local et l'espoir renaît, mais très peu de temps. Dans la foulée, Horák remet les spartiates à deux longueurs, puis il conclut même en cage vide.

Le Motor a eu chaud à domicile et met fin de justesse à sa série de revers en remportant la fusillade contre Mladá Boleslav. En powerplay, Lántoši ouvre la marque contre son ancienne équipe mais celle ci répond bien et deux buts en deux minutes donnent l'avantage au BK. Les locaux égalisent au tiers médiant mais Gríger remet les visiteurs devant. Harris égalise au dernier tiers, puis plus rien ne bouge avant la victoire aux tirs au but.

La Kometa domine Kladno et enchaîne une troisième victoire consécutive. Flek inscrit deux buts et trois points tout comme Pospíšil. Cingel en compte lui, deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Horák (Sparta Praha)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

