Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion prend le quart La Kometa rejoint les quarts de finale. Le Sparta égalise dans sa série Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 20:58 Tweeter

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 2-3 (1-3)

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 2-5 (2-2)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa remporte le match 4 et rejoint les quarts de finale

La Kometa valide finalement son billet pour les quarts de finale en s'imposant à České Budějovice au match 4. Une fois encore pourtant c'est le Motor qui a dominé le match du casque et des épaules. Comme l'année dernière, Brno a tenu sous le feu et a été opportuniste pour s'imposer. Dans un premier tiers à sens unique ce sont pourtant les visiteurs qui marquent à deux reprises, Zbořil inscrit un doublé pour donner une avance confortable à la comète. Les locaux ne baissent pas les bras et continuent leur forcing au tiers médiant. Lántoši débloque enfin le compteur local. Le Motor accélère encore et Bulíř égalise. La dernière période s'équilibre un peu, les locaux ayant laissés de nombreuses forces dans la bataille après les quarante premières minutes de jeu. Pospíšil remet la Kometa devant à moins de dix minutes du terme. Le Motor repart alors à l'offensive pour tenter d'égaliser, Brno referme la porte et bloque les offensives jusqu'au bout.

Le Sparta survit en remportant le match 4 à Kladno, égalise dans la série et s'offre un dernier match décisif à domicile dimanche. Pour une fois, la victoire a été nette et consitue un match référence pour les joueurs de la capitale. Dans un excellent premier tiers, Krejčík ouvre rapidement les compteurs pour les visiteurs. Dès la première minute du tiers médiant, Seppälä double la mise. Dans la foulée, les Rytíři sont pénalisés et Řepík inscrit déjà un troisième but. Les spartiates retombent dans leurs travers avec une indiscipline à bien mauvais escient. Sur les deux powerplays, Kladno marque deux fois et à chaque fois c'est Ojamäki qui porte l'estocade pour recoller au score. Les chevaliers forcent au dernier tiers mais sans succès. Le temps file et le powerplay pragois parvient à se donner de l'air. Irving trouve la faille en suppériorité et redonne le large. Kladno sort son gardien mais Řepík conclut dans le filet désert.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Krejčík (Sparta Praha)

** : Adam Zbořil (Kometa Brno)

* : Michal Řepík (Sparta Praha) Lavalide finalement son billet pour les quarts de finale en s'imposant àau match 4. Une fois encore pourtant c'est le Motor qui a dominé le match du casque et des épaules. Comme l'année dernière, Brno a tenu sous le feu et a été opportuniste pour s'imposer. Dans un premier tiers à sens unique ce sont pourtant les visiteurs qui marquent à deux reprises,inscrit un doublé pour donner une avance confortable à la comète. Les locaux ne baissent pas les bras et continuent leur forcing au tiers médiant.débloque enfin le compteur local. Le Motor accélère encore etégalise. La dernière période s'équilibre un peu, les locaux ayant laissés de nombreuses forces dans la bataille après les quarante premières minutes de jeu.remet la Kometa devant à moins de dix minutes du terme. Le Motor repart alors à l'offensive pour tenter d'égaliser, Brno referme la porte et bloque les offensives jusqu'au bout.Lesurvit en remportant le match 4 à, égalise dans la série et s'offre un dernier match décisif à domicile dimanche. Pour une fois, la victoire a été nette et consitue un match référence pour les joueurs de la capitale. Dans un excellent premier tiers,ouvre rapidement les compteurs pour les visiteurs. Dès la première minute du tiers médiant,double la mise. Dans la foulée, les Rytíři sont pénalisés etinscrit déjà un troisième but. Les spartiates retombent dans leurs travers avec une indiscipline à bien mauvais escient. Sur les deux powerplays, Kladno marque deux fois et à chaque fois c'estqui porte l'estocade pour recoller au score. Les chevaliers forcent au dernier tiers mais sans succès. Le temps file et le powerplay pragois parvient à se donner de l'air. Irving trouve la faille en suppériorité et redonne le large. Kladno sort son gardien maisconclut dans le filet désert.*** : Jakub Krejčík (Sparta Praha)** : Adam Zbořil (Kometa Brno)* : Michal Řepík (Sparta Praha) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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