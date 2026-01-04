Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le galop reprend Les chevaux du Dynamo l'emportent et creusent leur avance devant Třinec, Plzeň et Karlovy Vary. Liberec se rapproche des places protégées. Le Motor se replace en milieu de tableau, Kladno revient dans les fauteuils qualificatifs Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/01/2026 à 20:32 Tweeter

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 3-2 ap

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 0-2

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 4-5 ap

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 6-2

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 2-1

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 2-3

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 4-1



hcdynamo.cz Le Dynamo l'emporte nettement à domicile

Le Dynamo s'impose assez nettement à domicile contre Vítkovice et repasse la marche avant avec huit points d'avance sur son premier poursuivant. Il ne faut que 32 secondes de jeu à Nellis pour ouvrir la marque en faveur des mineurs. Vondráček égalise au tiers médiant. Les chevaux dominent largement le jeu et vont faire disjoncter leur adversaire au dernier vingt. Kaut donne l'avantage à la première minute de jeu du dernier tiers, son troisième point pour son son troisième match de retour au jeu depuis sa terrible blessure subie au printemps dernier. Kousal creuse l'avance à la moitié de la période, un dernier but en cage vide parachève le succès de Pardubice.

Les Oceláři alignent une troisième victoire de suite en déjouant Litvínov sur un but en prolongation de Galvas. Le dernier du tableau a en effet poussé les locaux dans leurs retranchements et ramène un bon point de Silésie.

Deuxième très large succès pour Plzeň qui écrase Mladá Boleslav avec trois points de Filip et de Teplý. Les Indiens grimpent au troisième rang tandis que le BK glisse hors des places qualificatives pour les playoffs.

L'Energie l'emporte chez le champion en titre Brno et revient à la quatrième place tandis que la Kometa s'enfonce au dixième rang. Bambula ouvre rapidement le score pour les visiteurs mais Zohorna égalise dans la minute suivante. Sur un powerplay, Kollár donne l'avance aux cosmonautes. Dès l'entame du deuxième tiers, Kočí inscrit un doublé en deux minutes et renverse le match. Les locaux ne s'en releveront plus.

mountfieldhk.cz Les Bílí Tygři de Liberec s'imposent à Mountfield

Les Bílí Tygři l'emportent à Hradec Králové et repassent septième. Sur un jeu de puissance bien emmené au premier vingt, Lenc ouvre la marque. Le score ne bouge plus jusqu'à la toute fin du match où Vlach marque en cage vide. Lukeš blanchit avec 23 arrêts. Mountfield quitte les places protégées et est désormais cinquième.

Le Motor fait la bonne opération de la journée en dominant Olomouc, adversaire direct, il gagne deux rang et s'empare de la neuvième place. Štencel et Vráblík comptent deux points.

Les Rytíři remportent un derby renversant à Praha et passent douzième. Blain en powerplay et Houdek donnent deux buts d'avance aux visiteurs au premier tiers. Shore réduit bien l'écart au début du deuxième tiers mais sur un powerplay Lisler remettait Kladno plus loin. Au dernier vingt, le Sparta retrouve son punch, il marque à trois reprises dont deux fois pour Chlapík pour mener la danse, quel retournement ! Mais l'indiscipline va encore une fois coûter cher aux Pragois. Audette vient égaliser à 49 secondes du terme en suppériorité numérique. Il faut aller en prolongation. Blain marque son deuxième but et son troisième point du soir en donnant la victoire aux chevaliers qui reviennent dans les places qualificatives pour les playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jérémie Blain (Rytíři Kladno)

** : Matteo Kočí (Energie Karlovy Vary)

* : Martin Kaut (Dynamo Pardubice) Les'impose assez nettement à domicile contreet repasse la marche avant avec huit points d'avance sur son premier poursuivant. Il ne faut que 32 secondes de jeu àpour ouvrir la marque en faveur des mineurs.égalise au tiers médiant. Les chevaux dominent largement le jeu et vont faire disjoncter leur adversaire au dernier vingt.donne l'avantage à la première minute de jeu du dernier tiers, son troisième point pour son son troisième match de retour au jeu depuis sa terrible blessure subie au printemps dernier.creuse l'avance à la moitié de la période, un dernier but en cage vide parachève le succès de Pardubice.Lesalignent une troisième victoire de suite en déjouantsur un but en prolongation de. Le dernier du tableau a en effet poussé les locaux dans leurs retranchements et ramène un bon point de Silésie.Deuxième très large succès pourqui écraseavec trois points deet de. Les Indiens grimpent au troisième rang tandis que le BK glisse hors des places qualificatives pour les playoffs.L'l'emporte chez le champion en titre Brno et revient à la quatrième place tandis que las'enfonce au dixième rang.ouvre rapidement le score pour les visiteurs maiségalise dans la minute suivante. Sur un powerplay,donne l'avance aux cosmonautes. Dès l'entame du deuxième tiers,inscrit un doublé en deux minutes et renverse le match. Les locaux ne s'en releveront plus.Lesl'emportent àet repassent septième. Sur un jeu de puissance bien emmené au premier vingt,ouvre la marque. Le score ne bouge plus jusqu'à la toute fin du match oùmarque en cage vide.blanchit avec 23 arrêts. Mountfield quitte les places protégées et est désormais cinquième.Lefait la bonne opération de la journée en dominant, adversaire direct, il gagne deux rang et s'empare de la neuvième place.etcomptent deux points.Lesremportent un derby renversant àet passent douzième.en powerplay etdonnent deux buts d'avance aux visiteurs au premier tiers.réduit bien l'écart au début du deuxième tiers mais sur un powerplayremettait Kladno plus loin. Au dernier vingt, le Sparta retrouve son punch, il marque à trois reprises dont deux fois pourpour mener la danse, quel retournement ! Mais l'indiscipline va encore une fois coûter cher aux Pragois.vient égaliser à 49 secondes du terme en suppériorité numérique. Il faut aller en prolongation.marque son deuxième but et son troisième point du soir en donnant la victoire aux chevaliers qui reviennent dans les places qualificatives pour les playoffs.*** : Jérémie Blain (Rytíři Kladno)** : Matteo Kočí (Energie Karlovy Vary)* : Martin Kaut (Dynamo Pardubice) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...