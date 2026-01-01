TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le leader frappe d'entrée Le Dynamo remporte largement le premier match, le Sparta remporte lui aussi la première bataille Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2026 à 22:07 Tweeter



Škoda Plzeň - Sparta Praha : 0-2 (0-1)

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 5-1 (1-0)



hcdynamo.cz Le Dynamo corrige Brno au match 1

Le Dynamo démarre les playoffs dans un remake de la dernière finale contre Brno. Le leader du championnat n'a pas tremblé dans ce premier match et surclasse le champion en titre. Il ne fallait pas arriver en retard, moins de deux minutes après le coup d'envoi, Sobotka ouvre les compteurs. Les fautes sont nombreuses notamment chez les locaux mais le score ne bouge pas jusqu'à la sirène. Kelemen double la mise dès l'entame sur un powerplay. La partie reste très physique, Pospíšil parvient à débloquer le compteur de la Kometa qui reste au contact. Au dernier tiers les chevaux vont piétiner leur adversaire. Červenka redonne deux longueurs d'avance aux locaux en convertissant un powerplay. Il ne faut que dix secondes à Smejkal pour marquer de nouveau. Le match semble plié, surtout que le Dynamo confisque le palet et le jeu. Les fautes continuent de tomber et Smejkal marque de nouveau sur une suppériorité.

Le Sparta qui a eu toutes les peines du monde au premier tour des playoffs attaque le deuxième du bon patin avec un succès convaincant à Plzeň. Les visiteurs habitués à des matchs depuis une semaine alors que son adversaire était au repos démarre bien la rencontre et domine nettement la première période. Ce contrôle du jeu est récompensé par un but logique signé Vitouch. Le deuxième vingt est à l'opposé du premier ce sont les Indiens qui dominent la partie et Praha qui multiplie les fautes comme à son habitude. Pour autant le score ne bouge pas car Kořenář s'emploie à tenir le score. En fin de période, Kousal double même la mise. Le dernier tiers est verrouillé et le score n'évolue plus. Kořenář blanchit avec 26 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Kořenář (Sparta Praha)

** : Jiří Smejkal (Dynamo Pardubice)

* : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice) Ledémarre les playoffs dans un remake de la dernière finale contre. Le leader du championnat n'a pas tremblé dans ce premier match et surclasse le champion en titre. Il ne fallait pas arriver en retard, moins de deux minutes après le coup d'envoi,ouvre les compteurs. Les fautes sont nombreuses notamment chez les locaux mais le score ne bouge pas jusqu'à la sirène.double la mise dès l'entame sur un powerplay. La partie reste très physique,parvient à débloquer le compteur de la Kometa qui reste au contact. Au dernier tiers les chevaux vont piétiner leur adversaire.redonne deux longueurs d'avance aux locaux en convertissant un powerplay. Il ne faut que dix secondes àpour marquer de nouveau. Le match semble plié, surtout que le Dynamo confisque le palet et le jeu. Les fautes continuent de tomber etmarque de nouveau sur une suppériorité.Lequi a eu toutes les peines du monde au premier tour des playoffs attaque le deuxième du bon patin avec un succès convaincant à. Les visiteurs habitués à des matchs depuis une semaine alors que son adversaire était au repos démarre bien la rencontre et domine nettement la première période. Ce contrôle du jeu est récompensé par un but logique signé. Le deuxième vingt est à l'opposé du premier ce sont les Indiens qui dominent la partie et Praha qui multiplie les fautes comme à son habitude. Pour autant le score ne bouge pas cars'emploie à tenir le score. En fin de période,double même la mise. Le dernier tiers est verrouillé et le score n'évolue plus.blanchit avec 26 arrêts.*** : Jakub Kořenář (Sparta Praha)** : Jiří Smejkal (Dynamo Pardubice)* : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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