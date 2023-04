Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les chevaliers frappent en premier Les Rytíři remportent sur le fil le premier match de barrage contre Zlín Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/04/2023 ŕ 18:50 Tweeter

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín : 1-0 (1-0)



Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Kladno remporte avec un seul but le match 1 contre Zlín

Premier match de barrage en extraliga pour cette finale du bas au meilleur des sept matchs. A la clé, une place en extraliga l'année prochaine pour le vainqueur et la Chance Liga (2ème division) pour le vaincu. Kladno démarre à domicile pour tenter de sauver sa peau une nouvelle fois. Les Berani récents champions de Chance Liga (lire

Les Rytíři démarrent à fond de train et surclasse le premier tiers en écrasant le jeu. La défense des béliers est complètement dépassée, les tirs s'enchaînent mais Huf est impérial est repousse la bagatelle de 23 lancers dans ces 20 minutes. Zlín parvient à tenter 9 fois sa chance, sans non plus de succès. La deuxième période voit la partie s'équilibrer. Profitant d'un powerplay, les Berani pressent mais échouent sur Brízgala. Kladno contre et apporte du danger, notamment en suppériorité ou en contre mais la bande à Jágr est incapable de déjouer l'excellent Huf. Le troisième tiers débute toujours de la même façon avec une domination nette des locaux. Klepiš contre la bande remet dans le slot pour Indrák qui déjoue Huf couché, à bout portant (1-0).

Ce but remotive immédiatement le PSG qui contre à toute allure et tente de revenir à hauteur sans succès. Kladno reste dangereux en contre offensive rapide, Indrák est tout proche de doubler la mise mais le palet frôle l'angle grand ouvert. Zlín est de plus en plus dangereux à mesure que la fin de match approche. Kladno plie sous l'offensive des béliers. Říha sort son gardien et prend son temps, mort, ses Berani font feu de tout bois, - PSG Berani Zlín : 1-0 (1-0)Premier match de barrage en extraliga pour cette finale du bas au meilleur des sept matchs. A la clé, une place en extraliga l'année prochaine pour le vainqueur et la Chance Liga (2ème division) pour le vaincu. Kladno démarre à domicile pour tenter de sauver sa peau une nouvelle fois. Les Berani récents champions de Chance Liga (lire notre news ) espèrent revenir au meilleur niveau après l'avoir quitté l'an passé.Les Rytíři démarrent à fond de train et surclasse le premier tiers en écrasant le jeu. La défense des béliers est complètement dépassée, les tirs s'enchaînent maisest impérial est repousse la bagatelle de 23 lancers dans ces 20 minutes. Zlín parvient à tenter 9 fois sa chance, sans non plus de succès. La deuxième période voit la partie s'équilibrer. Profitant d'un powerplay, les Berani pressent mais échouent sur. Kladno contre et apporte du danger, notamment en suppériorité ou en contre mais la bande àest incapable de déjouer l'excellent. Le troisième tiers débute toujours de la même façon avec une domination nette des locaux.contre la bande remet dans le slot pourqui déjouecouché, à bout portantCe but remotive immédiatement le PSG qui contre à toute allure et tente de revenir à hauteur sans succès. Kladno reste dangereux en contre offensive rapide,est tout proche de doubler la mise mais le palet frôle l'angle grand ouvert. Zlín est de plus en plus dangereux à mesure que la fin de match approche. Kladno plie sous l'offensive des béliers.sort son gardien et prend son temps, mort, ses Berani font feu de tout bois, Brízgala s'en sort bien, et les rebonds ne sont pas exploités. Le temps file jusqu'à la sirène finale, Zlín ne trouvera pas la faille malgré ses 21 tentatives. Premier succès dans la série à domicile pour les Rytíři qui malgré une intense domination du jeu ne s'en sortent que sur le plus petit des scores. Rien n'est assuré pour la suite, deuxième match demain toujours à Kladno.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Daniel Huf

** : Adam Brízgala

* : Miroslav Indrák © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur