Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les locaux à l'aise Le Dynamo et les Oceláři remportent le premier match des demi-finales Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2026 à 02:59 Tweeter

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 6-2 (1-0)

Oceláři Třinec -



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Mandát et le Dynamo surclasse Praha au match 1

Le Dynamo dernière équipe invaincue des playoffs a démarré en trombe la demi-finale face au Sparta qui sort d'une très longue série en quarts. Vesalainen ouvrait la marque avant que la deuxième minute de jeu ne soit passée. Le tiers est houleux mais largement dominé par les locaux, ils égalisent par Mandát alors qu'ils sont en infériorité. Le deuxième tiers s'équilibre, mais profitant d'un jeu de puissance Tourigny donne l'avantage aux chevaux. Il remet le couvert en début de dernier tiers. Le Sparta reste au contact et recolle au score grâce à Horák. Le match reste physique, les visiteurs pressent pour revenir sans succès, Smejkal à l'inverse redonne deux longueurs d'avance aux chevaux. Praha sort son gardien, Červenka marque en cage vide. Les visiteurs n'y sont plus et Pardubice enfonce le clou avec un sixième but signé Sobotka. Large succès du Dynamo qui démarre de la meilleure façon possible la série.

Les Oceláři favoris de cette demi-finale sont entrés du bon patin face à Karlovy Vary. Au premier tiers, sur un powerplay Hudáček ouvre le score. L'Energie renverse la tendance au tiers médiant et Jiskra égalise logiquement. Les locaux s'en sortent bien et profitent même d'un powerplay pour repasser devant grâce à Cienciala. Les dragons tiennent ensuite leur avance avec brio comme ils savent si bien le faire. KV force et pousse mais en vain. Adámek assure la victoire en cage vide. Un scénario bien connu pour les métallurgistes, l'Energie devra vite trouver des solutions pour ne pas se casser les dents sur l'hermétique défense silésienne. Energie Karlovy Vary : 3-1 (1-0)Ledernière équipe invaincue des playoffs a démarré en trombe la demi-finale face auqui sort d'une très longue série en quarts.ouvrait la marque avant que la deuxième minute de jeu ne soit passée. Le tiers est houleux mais largement dominé par les locaux, ils égalisent paralors qu'ils sont en infériorité. Le deuxième tiers s'équilibre, mais profitant d'un jeu de puissancedonne l'avantage aux chevaux. Il remet le couvert en début de dernier tiers. Le Sparta reste au contact et recolle au score grâce à. Le match reste physique, les visiteurs pressent pour revenir sans succès,à l'inverse redonne deux longueurs d'avance aux chevaux. Praha sort son gardien,marque en cage vide. Les visiteurs n'y sont plus et Pardubice enfonce le clou avec un sixième but signé. Large succès du Dynamo qui démarre de la meilleure façon possible la série.Lesfavoris de cette demi-finale sont entrés du bon patin face à. Au premier tiers, sur un powerplayouvre le score. L'Energie renverse la tendance au tiers médiant etégalise logiquement. Les locaux s'en sortent bien et profitent même d'un powerplay pour repasser devant grâce à. Les dragons tiennent ensuite leur avance avec brio comme ils savent si bien le faire. KV force et pousse mais en vain.assure la victoire en cage vide. Un scénario bien connu pour les métallurgistes, l'Energie devra vite trouver des solutions pour ne pas se casser les dents sur l'hermétique défense silésienne. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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