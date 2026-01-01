TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les locaux et Kladno Le premier tour des playoffs démarrait aujourd'hui et les locaux se sont imposés sans briller mais sans surprise, seul Kladno qui s'impose en prolongation défend l'honneur des moins bien classés Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2026 à 21:50 Tweeter

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 1-0 (1-0)

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 3-1 (1-0)

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 2-1 (1-0)

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 1-2 ap (0-1)



rytirikladno.cz Les Rytíři Kladno surprennent le Sparta au premier match

Un joli derby pour le premier tour des séries entre le Sparta nettement favori et Kladno invité un peu surprise mais tout à fait mérité. Le premier tiers très physique ne donne rien, le second non plus malgré 5 minutes de powerplay pour les locaux après l'expulsion de Marcel pour charge à la tête. Hyka finit par débloquer le compteur local dans l'ultime période. Les chevaliers ne s'en laissent pas compter et Klíma égalise. Il faut disputer une prolongation où les vilains gestes continuent de part et d'autres. Après douze minutes de prolongation, Robins donne la victoire aux Rytíři et crée une petite sensation.

Les Oceláři s'imposent sur le plus petit des scores au premier match de la série contre Olomouc. L'unique but est signé Flynn à la moitié de la rencontre. Mazanec blanchit avec 20 arrêts.

L'Energie a livré la marchandise à domicile face à Vítkovice. Après un premier tiers vierge, les locaux profitent de deux powerplays pour prendre le large. Kočí puis Tomek se chargent de porter l'estocade. Kalus réduit l'écart sur un jeu de puissance également mais Bambula permet aux locaux de prendre le bon virage. Un écart qui ne bougera plus malgré un excellent dernier tiers.

La Kometa a assuré le minimum syndical à domicile au premier match contre České Budějovice. Rapidement devant au score grâce à Zábranský le meilleur défenseur de la ligue, qu'on avait même pas pris la peine de convoquer aux JO. Le Motor domine le jeu et égalise logiquement en fin de deuxième tiers par Cibulka. Malgré leur domination, non seulement les visiteurs ne peuvent passer devant mais encaissent même un but contre le cours du jeu signé Ščotka. Les locaux sous l'eau parviennent à tenir bon jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kelly Klíma (Rytíři Kladno)

** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











