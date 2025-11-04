Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les locaux triomphent Le Dynamo et Třinec se rapprochent du sommet, Plzeň reste dans le top 4. Le Motor se replace bien, l'Energie comble le gouffre. Kladno se rapproche des playoffs. Litvínov gagne avec brio en bas Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2025 à 22:00 Tweeter

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 5-2

Motor České Budějovice - Sparta Praha : 3-1

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 2-1 ap

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 4-1

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 5-0

Verva Litvínov - Kometa Brno : 6-2

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 3-1



hcdynamo.cz Le Dynamo remporte le derby contre Mountfield

Le Dynamo remporte le derby contre son éternel rival de Mountfield. C'est Perret qui ouvre le score en faveur des lions pour son troisième but de la saison. L'avantage visiteur ne dure guère, à peine quelques minutes plus tard Pekař a égalisé. Leremporte le derby contre son éternel rival de. C'estqui ouvre le score en faveur des lions pour son troisième but de la saison. L'avantage visiteur ne dure guère, à peine quelques minutes plus tarda égalisé. Les chevaux dominent le reste du match mais ce n'est qu'à cinq minutes du terme que Kondelík donne l'avantage au Dynamo. Sedlák conclu dans la cage vide, Pardubice maintient sa deuxième place, à deux points du sommet.

Les Oceláři rebondissent enfin après sept défaites d'affilée, Olomouc subit le réveil du dragon et s'incline lourdement en Silésie. Michal Kovařčík inscrit deux points. Les coqs se contenteront de l'excellente performance de Matýs qui a marqué les deux buts de son équipe.

Plzeň avec un deuxième succès de suite en s'imposant en prolongation contre les Bílí Tygři. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout du temps réglementaire. Zámorský délivre les Indiens en marquant dans la prolongation. Ils restent dans le top 4, Liberec est cinquième, juste derrière.

L'Energie inflige un nouveau net revers à Vítkovice et se rapproche du ventre mou avec un troisième succès de suite. Černoch et Šťastný marquent trois points chacun.

Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Le Motor renverse le Sparta et passe sixième

Le Motor brille en dominant Praha dans un excellent match. Le leader voit ses deux poursuivants se rapprocher de son trône, tandis que les automobilistes grimpent au sixième rang. Beránek et Lántoši comptent deux points.

Les Rytíři remportent sur un score sans appel un match capital contre Mladá Boleslav. Dans cette fanfare offensive. Klíma, Forman et Lisler inscrivent chacun deux points. Brízgala livre également une performance XXL avec 38 arrêts. Kladno revient à un point de son adversaire du jour, dernier qualifié pour les séries. Le duel se poursuit.

Litvínov écrase le champion en titre, la Kometa et enchaîne une deuxième victoire en trois rencontres. La partie démarre en fanfare pour les locaux, David Kaše inscrit un natural hat trick. Kos débloque enfin le compteur de Brno mais deux buts en fin de tiers permettent aux petrochimistes de prendre le large. Un but chacun dans le dernier tiers ne change plus la donne.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Kaše (Verva Litvínov)

** : Adam Brízgala (Rytíři Kladno)

