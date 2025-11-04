TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les mineurs déjouent les automobilistes Le Dynamo reste premier, Mountfield est 2e. Třinec passe 3e. Vítkovice se relance vers le haut, Liberec au milieu de tableau et Kladno en bas Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/12/2025 à 22:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 4-3 TAB

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 2-3 TAB

Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary : 3-1

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 2-1 TAB

Mountfield HK - HC Olomouc : 3-2

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 3-2



hcmotor.cz Vítkovice s'impose sur le fil chez le Motor mais revient 5e

Vítkovice recolle aux places protégées avec un succès difficile arraché à České Budějovice. Le Motor frappe en premier mais les mineurs marquent deux fois en une minute en fin de période pour renverser le score. Les locaux égalisent en dernière période. En fusillade, Nellis déjà buteur dans le match se mue en super héros en étant le seul à marquer et assurant la victoire des siens.

Le Dynamo domine sur le fil le dernier Litvínov et conserve sa place de leader avec une cinquième victoire d'affilée. Une fois encore Červenka a été le héros des chevaux avec pas moins de trois point, le capitaine est donc présent sur tous les buts de son équipe.

Mountfield confirme sa deuxième place avec un succès étriqué contre Olomouc. Après un premier tiers sans but, le deuxième ne brise pas la parité avec un but de chaque côté. Un doublé de Bunnaman en dernière période assure la victoire locale.

Les Bílí Tygři s'imposent difficilement contre Mladá Boleslav mais renouent avec la victoire et remonte au huitième rang. Le point sauvé par les lions leur permet de maintenir la douzième place.

Les Rytíři recollent aux places qualificatives pour les playoffs après un bon succès contre Karlovy Vary qui enchaîne un deuxième revers de suite mais reste dans le top 4. Un doublé d'Ojamäki au tiers médiant assure la victoire de Kladno.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Connor Bunnaman (Mountfield HK)

*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Connor Bunnaman (Mountfield HK)

* : Niko Ojamäki (Rytíři Kladno)











