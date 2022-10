Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les spartiates terrassent le lion Le Sparta Prague s'est fait peur mais terrasse les lions de Mladá Boleslav. Pardubice, Vítkovice et Brno l'emportent et restent aux trois premières places dans cet ordre. Mountfield remonte bien, en bas de tableau Plzeň et le Motor s'accrochent grâce à leur bon succès Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/10/2022 à 20:48 Tweeter

Kometa Brno : 2-3 TAB

Sparta Prague - BK Mladá Boleslav : 3-2 ap

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 5-3

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 3-2 TAB

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 1-4

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 6-2

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 3-6



bkboleslav.cz Le Sparta Prague déjoue Mladá Boleslav en prolongation

Le Sparta qui reste sur trois défaites de suite a glissé vers le fond du classement, il reçoit Mladá Boleslav toujours dans le quatuor de tête mais qui s'est incliné à son dernier match. Les lions sont plus dominateurs au premier tiers mais ils ne peuvent déjouer Kovář. Prague est complètement sous l'eau durant la période médiane laissant l'initiative complète à son adversaire. Mais le BK ne débloque toujours pas son compteur, a-t-il laissé filé sa chance ? Les spartiates haussent le ton au dernier vingt et Řepík dans le cercle droit expédie un long tir dans la cage des verts. Les Pragois restent dominateurs, et obtiennent un tir de pénalité peu après. Tomášek s'élance et feinte parfaitement Krošelj au dernier moment, pour doubler la mise. Les locaux semblent avoir fait le plus dur, mais Šťastný fait mine de contourner la cage, mais glisse dans le slot pour Lunter qui débloque le compteur visiteur. MB pousse pour revenir alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps, a 1'21 de la sirène, Kousal dans l'angle lance, son tir est juste freiné par le gardien de la capitale, le palet finit au fond, il faut aller en prolongation. Ce sont les verts qui dominent celle-ci, sans succès. Horák chippe le palet à la bleue et part en contre, il dévie parfaitement de l'autre côté pour Řepík qui en bon capitaine reprend victorieusement et donne la victoire au Sparta Prague qui reste 10ème.

Le Dynamo Pardubice n'a pas tremblé à domicile en étrillant Kladno pour rester leader de l'extraliga. Košťálek, Matys et Říčka marquent deux points pour les chevaux. Même score pour Melka côté chevaliers.

Vítkovice continue son parcours parfait et l'emporte devant ses partisans contre Litvínov toujours à la dérive. Les deux équipes se neutralisent au tableau d'affichage durant la première moitié du match. Le Verva profite d'un powerplay efficace pour marquer deux fois et tenir tête aux locaux. Une excellente fin de tiers permet aux mineurs de prendre le large grâce à ses étrangers, Lindberg et Mueller. Chaque équipe marque encore une fois au dernier vingt, le Ridera l'emporte pour la deuxième fois consécutive et reste deuxième tandis que Litvínov reste bon dernier.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Mountfield domine les Bílí Tygři et remonte 6e

Mountfield réussit une bonne performance en s'imposant nettement à Liberec qui s'incline pour la quatrième fois de suite, la deuxième sans prendre de point. Les lions prennent rapidement l'ascendant et mènent 1-0 après vingt minutes, 3-1 à la fin du deuxième tiers et même 4-1 au début du dernier grâce notamment à un doublé de Jergl. Les tigres blancs se réveillent au dernier tiers et un doublé de Frolík leur permet de revenir à une longueur et d'espérer. Ils sortent leur gardien mais encaissent deux buts en cage vide, dont un par Lev qui inscrit son troisième point du match. Une bonne victoire qui permet à Hradec Králové de passer sixième.

Elle est loin la première journée du championnat où Karlovy Vary se faisait écraser par la Kometa (voir Rachůnek et Beránek, mais la comète parvient à égaliser à chaque fois, dont la dernière grâce à Kundrátek à moins de deux minutes de la fin. Furch impérial aux tirs au but repousse tous les tireurs locaux donnant la victoire à Brno toujours troisième.

Plzeň renoue avec la victoire en s'imposant nettement à Olomouc. Les deux équipes se neutralisent après quarante minutes, les coqs ayant surdominé le premier tiers et marqué une fois, les Indiens ayant répliqué dans une deuxième période nettement à leur avantage. Les visiteurs font la différence au début du dernier tiers avec deux buts en 2 minutes signés Baránek et Suchý. Les Indiens ajoutent un dernier but en cage vide pour parfaire cette belle victoire.

Le Motor signe une deuxième victoire de suite aux tirs au but en mettant fin à la série de victoire de Třinec. Les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire après un duel de bien belle facture. La prolongation est dominée par les locaux qui ne parviennent pas à s'imposer pour autant. Koláček et Štencel marquent aux tirs au but et permettent à České Budějovice de l'emporter et de rester tout proche de raccrocher les wagons.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Řepík (Sparta Prague)

** : Jakub Lev (Mountfield HK)

* : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera)











