TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les visiteurs ouvrent le bal Les Oceláři et l'Energie l'emportent à l'extérieur Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2026 à 22:30 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 2-3 (0-1)

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 2-4 (0-1)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Les Oceláři l'emportent au match 1 contre Mountfield

Les Oceláři encore invaincus dans ces playoffs se sont imposés logiquement sur la glace de Mountfield. A la moitié du premier tiers Kovařčík ouvre les compteurs pour les visiteurs. Kalina ne tarde pas à égaliser. Kovařčík inscrit déjà son deuxième but de la partie sur un powerplay dès la reprise. Dans la foulée les dragons sont sanctionnés, Moses égalise sur le jeu de puissance. Le match reste très ouvert, trois minutes plus tard Flynn permet à Třinec de repasser devant pour la troisième fois. Mountfield pousse dans le dernier tiers mais en vain. Les locaux sortent leur gardien mais Marinčin trouve l'ouverture dans la Lesencore invaincus dans ces playoffs se sont imposés logiquement sur la glace de. A la moitié du premier tiersouvre les compteurs pour les visiteurs.ne tarde pas à égaliser.inscrit déjà son deuxième but de la partie sur un powerplay dès la reprise. Dans la foulée les dragons sont sanctionnés,égalise sur le jeu de puissance. Le match reste très ouvert, trois minutes plus tardpermet à Třinec de repasser devant pour la troisième fois. Mountfield pousse dans le dernier tiers mais en vain. Les locaux sortent leur gardien maistrouve l'ouverture dans la cage vide et assure la victoire des Oceláři.

L'Energie s'impose sur le fil dans le premier match de la série à Liberec, une rencontre qui va faire parler. D'entrée les locaux sont pénalisés et Číp ouvre le score sur le powerplay. Petrovský parvient à égaliser logiquement. Le match est très rugueux et les fautes pleuvent mais sans qu'aucune des deux formations n'en profitent. Bambula donne l'avantage à KV au début du dernier tiers. Šimek met enfin à contribution un powerplay pour égaliser. L'Energie inverse la tendance et Koffer la remet devant. Liberec peine à se montrer créatif et ne peut revenir, s'inclinant à domicile pour ce premier match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Kovařčík (Oceláři Třinec)

** : Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec)

* : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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