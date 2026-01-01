TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Logique et métallurgique Les métallurgistes l'emportent logiquement contre l'Energie en match en retard Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2026 à 20:26 Tweeter

Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary : 6-3 (3-0, 2-1, 1-2)



hcocelari.cz Daňo et les Oceláři brillent et remontent au deuxième rang

Match en retard de la journée d'hier, les Oceláři recevaient l'Energie pour un duel du haut de tableau. Les locaux démarrent le match en trombe. Daňo ouvre rapidement le score. Une minute trente plus tard, Michal Kovařčík double déjà la mise. L'Energie revient fort sans succès, en toute fin de période, Dravecký porte déjà le score à 3-0.

Les dragons haussent encore le ton au tiers médiant, Daňo marque de nouveau. L'effort se poursuit et Hudáček marque le cinquième but de la partie, la messe est dite. Frodl quitte la cage remplacé par Král. En toute fin de tiers, Minárik débloque enfin le compteur de but de Karlovy Vary.

Au dernier tiers le match se délite un peu. Šťastný réduit la mise. Les locaux laissent filer et sont pénalisés en fin de match, l'occasion pour le powerplay de KV de scorer de nouveau. L'espoir renaît, l'Energie pousse et sort son gardien pour tenter de revenir plus avant au score. Michal Kovařčík inscrit son deuxième but du soir dans le filet désert.

Grâce à ce logique succès, Třinec reprend la deuxième place du classement. L'Energie reste quatrième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marko Daňo

** : Michal Kovařčík

