|TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|Hockey sur glace - TELH : Plus de peur que de mal
|Le Sparta l'emporte à domicile mais en ayant eu quelques frayeurs en fin de partie
|Source : hokej.cz
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 01/02/2026 à 18:38
Sparta Praha - Motor České Budějovice : 4-3 (2-1, 2-0, 0-2)
|Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz
|Le Sparta l'emporte finalement de justesse contre le Motor
Match en retard pour le Sparta qui reçoit le Motor en difficultés qui multiplie les revers. Les locaux partent donc nettement favoris.
Comme attendu la partie démarre fort côté local. Pysyk ouvre rapidement les compteurs (1-0).
La partie reste très largement en faveur des locaux qui dominent très nettement le jeu. Pourtant ils se font surprendre en break et sur une de leur rares occasions, les visiteurs égalisent par Harris (1-1).
Les efforts spartiates se multiplient et les visiteurs sont au plus mal. Logiquement mais juste avant la sirène, Praha repasse devant grâce à Vesalainen (2-1).
Dès la reprise, le Motor commet une double faute, celle-ci va se payer cash avec un but dans chacun des avantages numérique. Et à chaque fois c'est Shore qui marque et qui y va donc de son doublé (4-1).
Au dernier tiers, le Sparta, qui rejoue demain, laisse filer. Les visiteurs pressent mais sans succès. Sur un jeu de puissance a à peine plus d'une minute du terme, Štencel réduit l'écart (4-2).
Le Motor force le verrou alors que les secondes défilent et sort son gardien. Beránek permet de recoller mais il ne reste que 9 secondes (4-3).
Le portier retourne au banc, České Budějovice force mais il ne reste plus assez de temps. La sirène donne la victoire au Sparta qui revient à
Etoiles Hockey Hebdo :
*** : Devin Shore
** : Brant Harris
* : Michal Řepík
