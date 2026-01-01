TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Plus serré que jamais Trois équipes se partage le même total de points pour la deuxième place derrière l'intouchable Dynamo Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/03/2026 à 20:30 Tweeter

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 4-2

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 4-3 ap

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 6-3

Mountfield HK - Sparta Praha : 6-3

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 3-2

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 3-0

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 3-2 ap



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři Liberec restent au contact de la 2e place

Les Bílí Tygři Les Olomouc qui reste menacé de ne pas participer aux playoffs. Les deux équipes se neutralisent dans un incroyable tiers médiant avec six buts. A dix minutes du terme, Lenc donne l'avantage, Zīle élargit l'avance avant un dernier but dans la cage vide.

Le Dynamo s'est fait très peur à domicile mais réalise une remontée incroyable pour l'emporter en prolongation contre Karlovy Vary. L'Energie mène 3-0 dès le premier tiers. Kousal, puis Košťálek permettent aux locaux de recoller après quarante minutes. Le Dynamo force et Kondelík égalise à 8 secondes de la sirène finale. Tourigny complète le come back après à peine une minute de prolongation. Le point pris permet à KV permet de remonter sixième mais une belle occasion a été perdue.

Plzeň sauve sa deuxième place de justesse contre Litvínov. La lanterne rouge avait égalisé en fin de partie. Simon donne la victoire à 35 secondes de la sirène finale.

Mountfield reste également du bon côté de la barrière après un succès convaincant contre le Sparta. Les lions mènent rapidement 3-0 mais les Pragois recollent au score avant la deuxième sirène. Moses redonne le large avant pas moins de deux buts dans la cage vide signés Klíma.

hcocelari.cz Třinec remporte le derby contre Vítkovice

Les Oceláři remportent le derby contre Vítkovice avec un but en prolongation de Hudáček

Par deux fois les dragons ont mené mais les mineurs ont égalisé les deux fois. Třinec revient à la cinquième place, la première qui suit celles directement qualificatives pour les quarts. Mais avec quatre points de retard et deux matchs à faire il ne faudra pas traîner.

Le Motor brille à domicile en surclassant Mladá Boleslav et recolle à la septième place. La partie s'est réglée au tiers médiant, Lántoši, Chlubna et Olesen ont marqué dans cette période. Klouček blanchit avec 25 arrêts. Le BK reste hors des playoffs mais toujours à portée.

Les Rytíři continuent leur remontée dans le général avec un victoire convaincante contre le champion en titre Brno qui rechute. Pourtant la Kometa menait après deux périodes, au dernier vingt les chevaliers marquent trois buts dont un en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kristaps Zīle (Bílí Tygři Liberec)

** : Kevin Klíma (Mountfield HK)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kristaps Zīle (Bílí Tygři Liberec)

** : Kevin Klíma (Mountfield HK)

* : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)











