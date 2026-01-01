Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Premier jusqu'au bout Le Dynamo assure son premier fauteuil. Liberec se rapproche du 2e rang. Mountfield monte dans le top 4. Le Sparta est 5e. Brno et Vítkovice assurent dans le milieu de classement Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2026 à 22:02 Tweeter

Verva Litvínov - Dynamo Pardubice : 1-4

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 4-5 ap

Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 5-4 ap

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 2-4

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 5-1

HC Olomouc - Mountfield HK : 2-4

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 3-0



Photographe : Matyáš Rjabi pour hcverva.cz Le Dynamo s'impose à Litvínov et terminera premier

Pas de surprise à Litvínov où les locaux derniers s'inclinent nettement contre le Dynamo, leader et qui assure jusqu'au bout sa première place, quoi qu'il arrive dans les trois derniers matchs. Červenka s'illustre encore avec trois points marqués, deux pour Košťálek.

Les Bílí Tygři Pas de surprise àoù les locaux derniers s'inclinent nettement contre le, leader et qui assure jusqu'au bout sa première place, quoi qu'il arrive dans les trois derniers matchs.s'illustre encore avec trois points marqués, deux pourLes mettent fin à leur série de défaites en l'emportant en prolongation à Mladá Boleslav sur un but de Weatherby après moins de trente secondes de jeu. Liberec a mené tout le match, de deux longueurs même (3-1 puis 4-2 au début du dernier vingt). Mais les lions se sont accrochés et son revenus, Pavlík égalisant à moins de deux minutes du terme. Le BK est à une longueur des playoffs, Liberec recolle à la deuxième place. La Kometa creuse l'écart à la huitième place.

Mountfield s'impose logiquement à Olomouc, un succès capital qui permet aux coéquipiers de Perret de passer quatrième, place directement qualificative pour les quarts. Fridrich donne pourtant l'avantage aux coqs au premier tiers mais les lions inscrivent trois unités en période médiane avec deux points de Jergl pour prendre le large, un dernier but en cage vide assure le succès.

Le Sparta l'emporte nettement contre Plzeň, gagne deux places et revient à une longueur des places protégées. Řepík inscrit deux buts tandis que Kořenář blanchit avec 23 arrêts.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Kladno l'emporte chez l'Energie et prend la 11ème place

Les Rytíři grimpent au onzième rang avec une excellente victoire remportée à Karlovy Vary qui quitte les places protégées. Les chevaliers prennent les devants avec un doublé au premier tiers, mais l'Energie égalise au second. Ojamäki redonne l'avantage à Kladno au dernier tiers, un dernier but en cage vide sécurise la victoire.

Brno se relance avec un succès éclatant contre des Oceláři complètement dépassés. Une victoire collective pour le champion en titre avec pas moins de cinq joueurs qui ont inscrit deux points.

Vítkovice remporte sur le fil un match précieux en bas de tableau contre le Motor. CB reste devant pour une longueur mais peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer le match. En effet, les visiteurs menaient 2-0 après un tiers, puis même 3-0 à l'entame du deuxième. En cinq minutes les mineurs marquent trois fois et égalisent dans une ambiance de feu. Sur un powerplay dès le début du dernier tiers, Nellis donne l'avantage aux locaux, le come-back est parfait. Beránek égalise mais les visiteurs sont pénalisés en fin de match, en prolongation, Yetman délivre les siens. Les deux équipes n'ont pas encore assuré leur place en playoffs puisqu'ils ont respectivement 4 et 5 points d'avance sur la douzième place, rien n'est donc fait !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)

** : Filip Sandberg (Bílí Tygři Liberec)

* : Michal Řepík (Sparta Praha)

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











