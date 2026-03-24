Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Premier succès Les Bílí Tygři et Mountfield remportent leur premier succès des playoffs Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2026 à 21:47 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 0-3 (2-1)

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 2-3 (2-1)



hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři s'imposent à Karlovy Vary au match 3

Les Bílí Tygři Les bien peu tranchants aux deux premiers matchs à domicile les avaient perdus tous les deux, à Karlovy Vary il fallait l'emporter pour retrouver de la confiance et surtout ne pas se retrouver en très mauvaise posture. Les visiteurs démarrent bien le match et dominent le premier tiers sans parvenir à marquer pour autant. Vlach ouvre enfin la marque au début du tiers médiant. Liberec continue de pousser et Zeman double la mise. L'Energie n'arrive pas à se lancer véritablement et ne parvient pas vraiment à se montrer dangereux. Kváča la blanchi avec 22 arrêts. Weatherby assure la victoire des tigres blancs dans la cage vide. Liberec gagne enfin et réduit l'écart dans la série, il faudra faire de même demain pour égaliser.

Mountfield renverse aussi la tendance après deux revers à domicile et l'emporte à Třinec au match 3 pour débloquer son compteur. Dans un premier tiers équilibré, Moses ouvre le score mais Roman égalise deux minutes plus tard. Profitant d'un powerplay au tiers médiant, Nenonen remet les visiteurs devant. L'indiscipline coûte cher aux dragons qui encaissent un troisième but au dernier tiers encore en infériorité signé Radil. Les locaux profitent à leur tour de leur suppériorité pour rapprocher le score. Ils forcent pour revenir, en vain. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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