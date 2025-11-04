Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Puissant tigres blancs Liberec l'emporte dans la capitale et rebondit au milieu de tableau tout comme le Dynamo et Olomouc. Plus haut, Plzeň et les Oceláři suivent toujours le puissant Motor. En bas Mountfield confirme Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/09/2025 à 21:40 Tweeter

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary : 3-2 TAB

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 1-3

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 0-4

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 1-2 ap

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 3-1

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 3-2 ap

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 3-6



hcsparta.cz Les Bílí Tygři l'emportent dans la capitale

Les Les Bílí Tygři Praha encore une fois dans un match renversant. Chlapík profite d'un rapide powerplay pour mettre les locaux devant. Le match est haché de fautes et nettement dominé par le Sparta mais le score ne bouge pas tant Kváča se démène devant ses filets. Sur une bonne période de jeu, Liberec égalise par Pytlík. Les locaux pressent pour repasser devant, en vain. Pytlík donne l'avantage aux siens à 7 minutes du terme. Le pressing spartiate s'accroît encore mais la porte reste close. Sandberg conclut en cage vide pour assurer la victoire des tigres blancs.

Dans un remake de la dernière finale, Brno s'incline en prolongation à domicile contre le Dynamo qui se relance et s'empare de la huitième place. Dans un premier tiers à sens unique, Zbořil donne logiquement l'avantage à la Kometa. Le tiers médiant est plus disputé, d'un coup de fusil à la bleue, Hájek égalise au tiers médiant. Le dernier tiers est de haut niveau et disputé mais sans but, il faut se rendre en overtime. Celle-ci tourne court, il ne faut que 27 secondes à Sobotka pour donner la victoire au Dynamo.

Olomouc poursuit son yoyo et remonte vers le haut en infligeant à Mladá Boleslav son quatrième revers consécutif.

Mountfield confirme son retour en signant une deuxième victoire de suite et une deuxième sans encaisser de but. Cette fois c'est Vítkovice qui a été la victime des lions. Avec trois buts dans le premier tiers signés Pour, McCormack et Nenonen, la partie était déjà pliée. Vítkovice complètement dépassé n'a absolument rien proposé du match. Škorvánek n'a eu que dix arrêts à faire pour blanchir.

hcmotor.cz Le Motor l'emporte à Litvínov et occupe la 2e place

Les Oceláři montent au troisième rang avec un laborieux succès contre Kladno. Pourtant les dragons ont mené rapidement puis même 2-0 à la mi-match. Mais les renforts étrangers ont permis aux chevaliers de revenir au score. Robins débloque le compteur, Audette égalise à cinq minutes du terme en powerplay. Adámek déjà buteur dans le match, donne la victoire en prolongation.

Plzeň s'impose au bout du suspense après 8 tirs au but contre l'Energie. Dans un match de très bonne facture et bien équilibrée les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la fin.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jaromír Pytlík (Bílí Tygři Liberec)

** : Marian Adámek (Oceláři Třinec)

*** : Jaromír Pytlík (Bílí Tygři Liberec)

** : Marian Adámek (Oceláři Třinec)

* : Pavel Pýcha (Motor České Budějovice)











