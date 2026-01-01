|
|TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|Hockey sur glace - TELH : Renversement
|Le Sparta s'impose grâce à un bon dernier tiers
|Source : hokej.cz
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 22/02/2026 à 22:00
BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 2-3 (1-1, 1-0, 0-2)
|Photographe : Jan Pavlíček pour bkboleslav.cz
|Le Sparta l'emporte à Mladá Boleslav
Ultime match en retard qui est soldé aujourd'hui, enfin l'Extraliga tchèque atteint le même nombre de matchs pour tous. Mladá Boleslav dans la zone des non qualifié pour les playoffs peut revenir du bon côté si elle s'impose dans son arena verte où elle est si performante. En face le Sparta, favori de cette rencontre, peut recoller aux meilleures places en cas de succès.
Profitant d'un powerplay au premier tiers, Rekonen ouvre la marque pour les locaux (1-0).
Le jeu est équilibré mais sans que le score ne bouge, finalement en toute fin de premier acte, Kousal parvient à égaliser (1-1).
Malgré deux jeux de puissance au deuxième vingt, les lions ne parviennent pas à les faire fructifier. Pour autant ce sont bien eux qui reprennent les devants grâce à Lichtag qui trouve l'ouverture un peu après la moitié de la rencontre (2-1).
Le Sparta se montre dangereux mais pour autant le score ne bouge plus jusqu'au deuxième coup de sirène. Dès la reprise le BK est pénalisé de manière sévère. Le powerplay pragois trouve l'ouverture grâce à son capitaine, l'inévitable Řepík qui égalise (2-2).
Les locaux restent plus dangereux sans résultat, à l'inverse ce sont le Sparta qui prend les devants pour la première fois de la rencontre. Vesalainen trouve l'ouverture à la moitié du tiers (2-3).
Mladá Boleslav force pour revenir, sans succès, le temps mort et la sortie du gardien n'y changeront rien, la messe est dite. Le Sparta revient à un point de ses deux prédécesseurs et à quatre des places protégées.
Etoiles Hockey Hebdo :
*** : Roman Horák
** : Petr Kousal
* : Jakub Lichtag
