TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Reprise logique et agréable Le Sparta remporte un bon premier match pour l'ouverture de la saison en Extraliga tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/09/2025 à 20:04

Sparta Praha : 2-3 (1-1, 0-1, 1-1)



hcsparta.cz Le Sparta s'impose à České Budějovice en ouverture

La Budvar Arena reçoit le premier match de la saison de Tipsport Extraliga 2025-26. Le Motor y reçoit le Sparta qui a repris la compétition depuis quinze jours avec la CHL, où il a gagné trois de ses quatre rencontres. Le club de la capitale semble favori mais les locaux plus frais et devant leurs partisans espèrent renverser la tendance.

La partie démarre sur un round d'observation. Progressivement les automobilistes démarrent et se montrent dangereux. Beránek contourne la cage remet au premier poteau pour Kubík qui enroule un lancer parfait dans la lucarne et inscrit le premier but de la saison (1-0).

La partie s'équilibre un peu et le Sparta lance de rapides contres qui vont payer. Sur l'un d'entre eux, Klepiš remet en retrait pour Pysyk dont le lancer déjoue le gardien masqué et égalise (1-1).

Le Motor reprend le dessus en fin de tiers mais le score ne bouge pas jusqu'à la première sirène. La deuxième période est plus houleuse et les fautes se multiplient. Le niveau monte paradoxalement et le match régale les fans. En fin de période, Praha se montre plus dangereux et ses efforts payent. Chlapík contourne la cage remet sur l'angle à Špaček qui vient cueillir le portier local (1-2).

Le Motor repart à l'offensive et s'offre de belles occasions mais manque de finition dans le dernier geste. Les visiteurs jouent rugueux sans intervention de l'arbitre avant la fin de période. Le powerplay local n'est guère transcendant et ne donne rien.

Le dernier tiers est verrouillé, České Budějovice force le verrou et Hoch dans le cercle gauche profite du trafic pour égaliser dans une immense clameur (2-2).

Le Sparta repart vite dans l'autre sens et se met à apporter beaucoup de danger sur le but local. La défense sombre. Špaček slape de la bleue, Kousal sur la route du lancer le dévie au fond et remet les visiteurs devant (2-3).

Le temps file pour le Motor qui repart à l'offensive mais se prend les pieds dans le tapis. La sortie du gardien n'y change rien, Praha s'accroche à son avance et tient jusqu'au bout, remportant le premier match de la saison régulière.

Le reste de la première journée se jouera demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michael Špaček

** : Mark Pysyk

