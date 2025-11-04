Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Retournement sensationnel Mené 3-0 à 8 minutes du terme le Motor l'emporte et se replace 5e, derrière Olomouc victorieux. Třinec reste en tête. Vítkovice, Liberec sont également rétablis. Le Sparta reste à l'embuscade plus bas Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/10/2025 à 21:17 Tweeter

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 1-2 TAB

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 4-3

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 1-2

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 4-5

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 4-3 ap

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 2-1 ap

Sparta Praha - Verva Litvínov : 2-1



hcmotor.cz Le Motor renverse le match contre Kladno

Le Motor remporte un match renversant contre Kladno et reprend la cinquième place. Dans un premier tiers haché de pénalités, Audette ouvre le score pour les visiteurs en powerplay. Les Rytíři assurent au tiers médiant et creusent leur avance avec un doublé de Ryšavý qui s'adapte parfaitement à sa nouvelle équipe avec son troisième but en trois matchs. Après 52 minutes de stérilité offensive, České Budějovice débloque enfin son compteur grâce à Kubík. Le Motor accélère brutalement, 3 minutes plus tard Harris rapproche le score. Poussé par le public, Vála égalise dans la minute qui suit. Trois buts en quatre minutes et voila le score égalisé. Il faut se rendre en prolongation, celle-ci ne dure guère, Kubík donne la victoire dès la première minute de jeu dans l'overtime, le come-back complété.

Victoire serrée mais précieuse pour Vítkovice qui l'emporte d'une courte unité à Mladá Boleslav. Demel ouvre rapidement la marque en faveur des visiteurs. Dans un match avec de nombreuses pénalités, Lakatoš égalise en powerplay. Hanzl remet les mineurs devant lui aussi en suppériorité. Le score ne bougera plus.

hcplzen.cz Třinec s'impose en fusillade à Plzeň

Les Oceláři maintiennent le rythme au sommet, ils remportent une victoire étriquée en fusillade à Plzeň. Profitant d'un powerplay, Hudáček ouvre le score au premier tiers. Les Indiens souffrent au second mais tiennent, revenus très fort au dernier ils égalisent grâce à Percy. Aux tirs au but, seul Růžička trouve l'ouverture pour donner la victoire aux métallurgistes.

L'Energie s'est fait des frayeurs sur la glace de Hradec Králové. La partie démarre en fanfare pour les visiteurs qui mènent 3-0 après vingt minutes dont deux buts pour Jaks. Au deuxième tiers, Minárik puis le jeune Tomek portent le score à 5-0. Mountfield marque deux fois avant la deuxième sirène pour réduire la mise. Pavlík inscrit son deuxième but du match pour continuer la remontée des siens. Dans l'ultime minute de jeu Nenonen remet les lions au contact mais HK ne reviendra pas à égalité.

Le Sparta s'impose de justesse contre Litvínov et se rapproche des bonnes places. Le championnat est tellement serré cette année qu'il n'y a que quatre points qui séparent le troisième du onzième !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Kubík (Motor České Budějovice)

** : Graeme McCormack (Mountfield HK)

*** : Adam Kubík (Motor České Budějovice)

** : Graeme McCormack (Mountfield HK)

* : Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec)











