TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Rétrécissement Třinec et Plzeň se rapprochent des plages protégées. Mountfield passe deuxième derrière le Dynamo qui enchaîne les victoires. Mladá Boleslav revient dans les places qualificatives, Litvínov n'a plus qu'un point de retard sur la délivrance Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/12/2025 à 21:30 Tweeter

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 4-1

Energie Karlovy Vary - Škoda Plzeň : 1-2

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 3-5

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 1-4

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 2-5

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 3-1



hcocelari.cz Les Oceláři dominent Kladno et reviennent septième

Les Oceláři remportent une petite victoire contre Kladno mais précieuse car elle permet aux dragons de s'emparer de la septième place. Les Rytíři glisse à l'avant dernier rang, hors des qualifications pour les séries. Profitant d'un powerplay, Audette ouvre le score pour les chevaliers. Une autre suppériorité en toute fin de période permet à Růžička d'égaliser. Michal Kovařčík donne l'avantage aux locaux à la toute fin de la deuxième période. Třinec domine le dernier tiers mais le score ne bouge pas jusqu'à un but en cage vide.

Le Dynamo prend sa revanche de la dernière finale avec une large victoire à Brno, ce qui lui permet de creuser son avance en tête du championnat. Košťálek et Červenka donnent rapidement une avance confortable aux visiteurs. La Kometa réduit l'écart au tiers médiant mais les chevaux prennent le large en dernier acte. Košťálek termine la soirée à trois points.

Mountfield remporte un match avec rebondissements à Vítkovice. Les locaux mènent après un tiers mais Pour égalise au deuxième. Les deux équipes se neutralisent dans la première partie du dernier vingt avec un but chacune. Pour remet HK devant, Jergl double la mise la minute suivante. Les mineurs réduisent bien encore l'écart en fin de partie mais un ultime but en cage vide les envoie au tapis. Succès important pour Hradec Králové qui occupe le deuxième rang.

Photographe : Radek Petrášek pour ČTK Mladá Boleslav passe 12e après sa victoire à Olomouc

Mladá Boleslav revient dans les places qualificatives pour les playoffs après un succès net à Olomouc. Les coq avaient pourtant bien démarré et menaient 2-0 après 12 minutes de jeu mais ils se sont effondrés et les lions ont enfilé but sur but sans réaction locale. Pyrochta compte deux points.

Plzeň met fin à la série de victoires de l'Energie et recolle au top 4. Minárik ouvre le score pour les locaux au premier tiers. Schleiss égalise au deuxième, Petman donne la victoire au troisième.

Litvínov s'impose nettement face au Motor pour sa troisième victoire d'affilée. Deux buts au premier tiers, avec deux points de Maštalířský, Lesremportent une petite victoire contremais précieuse car elle permet aux dragons de s'emparer de la septième place. Les Rytíři glisse à l'avant dernier rang, hors des qualifications pour les séries. Profitant d'un powerplay,ouvre le score pour les chevaliers. Une autre suppériorité en toute fin de période permet àd'égaliser.donne l'avantage aux locaux à la toute fin de la deuxième période. Třinec domine le dernier tiers mais le score ne bouge pas jusqu'à un but en cage vide.Leprend sa revanche de la dernière finale avec une large victoire à, ce qui lui permet de creuser son avance en tête du championnat.etdonnent rapidement une avance confortable aux visiteurs. La Kometa réduit l'écart au tiers médiant mais les chevaux prennent le large en dernier acte.termine la soirée à trois points.remporte un match avec rebondissements à. Les locaux mènent après un tiers maiségalise au deuxième. Les deux équipes se neutralisent dans la première partie du dernier vingt avec un but chacune.remet HK devant,double la mise la minute suivante. Les mineurs réduisent bien encore l'écart en fin de partie mais un ultime but en cage vide les envoie au tapis. Succès important pour Hradec Králové qui occupe le deuxième rang.revient dans les places qualificatives pour les playoffs après un succès net à. Les coq avaient pourtant bien démarré et menaient 2-0 après 12 minutes de jeu mais ils se sont effondrés et les lions ont enfilé but sur but sans réaction locale.compte deux points.met fin à la série de victoires de l'et recolle au top 4.ouvre le score pour les locaux au premier tiers.égalise au deuxième,donne la victoire au troisième.s'impose nettement face aupour sa troisième victoire d'affilée. Deux buts au premier tiers, avec deux points de suffisent à mener toute la partie malgré une réduction de l'écart dès l'entame du deuxième vingt. Deux buts en cage vide signent le retour des pétrochimistes désormais à un point de la sortie de la zone rouge.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Košťálek (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Pour (Mountfield HK)

* : Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo