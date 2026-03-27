Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Suspense et qualification Třinec s'impose en deuxième prolongation et rejoint les demi finales. Liberec prend les devants dans la série Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/03/2026 à 22:16 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 3-1 (3-2)

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 2-3 ap (1-4)



hcocelari.cz Les Oceláři Třinec rejoignent les demi-finales

Mountfield dos au mur retrouve son arena où elle a s'est incliné deux fois, il faudra pourtant l'emporter pour ne pas être déjà éliminé.Třinec pourrait rejoindre les demi-finales en cas de victoire ce soir. Les dragons démarrent sur les chapeaux de roues, il ne faut que 53 secondes à Musil pour ouvrir les compteurs. La période est équilibrée, pourtant c'est bien Třinec qui double la mise grâce à Cienciala. Mountfield déjà en difficulté sombre sous les fautes au deuxième tiers, mais les Oceláři ne parviennent pas à en profiter malgré cinq powerplay dont un double. HK force au dernier tiers mais le temps défile contre elle. McCormack égalise à la mi-tiers. A peine une minute plus tard, Pour égalise et fait chavirer la patinoire. La domination locale se poursuit surtout que les visiteurs sont pénalisés deux fois, mais le score ne bouge plus et il faut disputer une prolongation. Les métallurgistes dominent et bénéficient d'un powerplay mais ne pourront l'emporter après 20 minutes supplémentaires. Mountfield démarre bien, et Perret rate même alors qu'il est seul dans l'axe. Les visiteurs inversent la tendance, un slap de la bleue est dévié dans l'axe par Roman qui termine au fond et donne la victoire et la qualification à Třinec.

Liberec revient à domicile où il n'a pas pu l'emporter aux deux premiers matchs et veut enfin satisfaire ses partisans. L'Energie espère confirmer son invincibilité à l'extérieur pour reprendre les devants. La partie démarre très fort pour les locaux puisque Musil ouvre les vannes dès la quatrième minute d'un tir entre les jambes de Král. Malgré ce but précoce, le jeu reste très fermé dans la première période. Le deuxième tiers reste disputé, les powerplays assez nombreux ne donnent rien. Le jeune rookie de l'année, Tomek égalise sur un bon temps fort de Karlovy Vary. Zeman remet les tigres blancs devant au dernier vingt. L'Energie force pour égaliser mais en vain, la porte est close. Le gardien visiteur sort, l'occasion pour Faško-Rudáš de marquer dans le filet désert. Les Bílí Tygři prennent un avantage important dans la série avant un sixième match à Karlovy Vary dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Musil (Bílí Tygři Liberec)

** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)

* : Miloš Roman (Oceláři Třinec) dos au mur retrouve son arena où elle a s'est incliné deux fois, il faudra pourtant l'emporter pour ne pas être déjà éliminé.pourrait rejoindre les demi-finales en cas de victoire ce soir. Les dragons démarrent sur les chapeaux de roues, il ne faut que 53 secondes àpour ouvrir les compteurs. La période est équilibrée, pourtant c'est bien Třinec qui double la mise grâce à. Mountfield déjà en difficulté sombre sous les fautes au deuxième tiers, mais les Oceláři ne parviennent pas à en profiter malgré cinq powerplay dont un double. HK force au dernier tiers mais le temps défile contre elle.égalise à la mi-tiers. A peine une minute plus tard,égalise et fait chavirer la patinoire. La domination locale se poursuit surtout que les visiteurs sont pénalisés deux fois, mais le score ne bouge plus et il faut disputer une prolongation. Les métallurgistes dominent et bénéficient d'un powerplay mais ne pourront l'emporter après 20 minutes supplémentaires. Mountfield démarre bien, et Perret rate même alors qu'il est seul dans l'axe. Les visiteurs inversent la tendance, un slap de la bleue est dévié dans l'axe parqui termine au fond et donne la victoire et la qualification à Třinec.revient à domicile où il n'a pas pu l'emporter aux deux premiers matchs et veut enfin satisfaire ses partisans. L'espère confirmer son invincibilité à l'extérieur pour reprendre les devants. La partie démarre très fort pour les locaux puisqueouvre les vannes dès la quatrième minute d'un tir entre les jambes de. Malgré ce but précoce, le jeu reste très fermé dans la première période. Le deuxième tiers reste disputé, les powerplays assez nombreux ne donnent rien. Le jeune rookie de l'année,égalise sur un bon temps fort de Karlovy Vary.remet les tigres blancs devant au dernier vingt. L'Energie force pour égaliser mais en vain, la porte est close. Le gardien visiteur sort, l'occasion pourde marquer dans le filet désert. Les Bílí Tygři prennent un avantage important dans la série avant un sixième match à Karlovy Vary dimanche.*** : Adam Musil (Bílí Tygři Liberec)** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)* : Miloš Roman (Oceláři Třinec) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo