TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ultimes ajustements Mountfield s'empare de la très convoitée quatrième place. Plzeň termine 2e derrière l'intouchable Dynamo. L'Energie gagne pour atteindre la 6e place, le Motor termine 9e et Kladno 10 Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2026 à 22:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 4-3 TAB

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 3-1

Kometa Brno - HC Olomouc : 5-4

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 3-1

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 2-1 ap

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 5-2

Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary : 1-2 TAB



Photographe : Stanislav Souček pour mountfielhk.cz Mountfield s'impose et termine 4e

Mountfield avait les cartes en mains pour terminer quatrième, il lui suffisait de l'emporter à domicile contre Mladá Boleslav déjà éliminé de la course aux playoffs et qui n'avait plus rien à gagner. Mission accomplie avec un hat trick de Moses.

Le Dynamo premier de la classe termine sur une victoire choc contre le Sparta. Dans un match très physique haché par les pénalités les deux équipes se neutralisent avec un but chacune. En prolongation, Košťálek offre la victoire aux chevaux. Cette défaite malgré le point pris fait glisser Praha à la 7ème place, pas très encourageant.

Plzeň devait l'emporter pour être sûr de terminer deuxième, mission accomplie avec une correction contre Vítkovice qui finit la saison à une très modeste onzième place. Lalancette inscrit un doublé et trois points, Rohlik également.

L'Energie s'impose aux tirs au but à Třinec. Cela lui permet de grimper au sixième rang mais pas de dépasser leur adversaire du jour a égalité de points avec lui.

Brno sur le fil déjoue Olomouc dans le derby morave et maintient la huitième place. Zábranský inscrit un doublé et Fridrich un coup du chapeau mais les deux équipes se neutralisent presque jusqu'au bout. Alors qu'on file vers la prolongation, Cingel donne la victoire aux locaux à 30 secondes du terme.

Le Motor termine la saison sur une bonne note à domicile face à Liberec et assure la neuvième place. Les tigres blancs menaient 2-0 après un tiers, puis 3-1 à la mi-match. Les locaux remontent la pente et Lántoši égalise à l'ultime minute de jeu. Aux tirs au but, Lántoši marque deux fois et se transforme en super héros.

Les Rytíři assurent à domicile contre Litvínov et grâce à ça grimpent au dixième rang, une belle saison pour les chevaliers qui retrouvent enfin les playoffs d'Extraliga. Forman et Mendel terminent la partie à deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (Motor České Budějovice)

** : Steve Moses (Mountfield HK)

