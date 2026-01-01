TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un air de déjà vu La Kometa s'impose à Praha qui a pourtant largement dominé l'essentiel du match Source : Média Sports Loisirs Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2026 à 21:16 Tweeter

Kometa Brno : 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz La Kometa l'emporte à Praha

En match avancé de la journée de demain, le Sparta s'est fait cueillir à domicile par Brno qui aligne une troisième victoire consécutive et qui rejoint son adversaire a égalité de points.

Dans un première de très haute volée, ce sont les visiteurs qui trouvent le fond des filets grâce à l'inévitable Flek lancé en profondeur (0-1).

Le deuxième vingt s'équilibre mais toujours sur un bon rythme. La Kometa en forme, double la mise grâce à Holland qui vient climatiser l'arena d'un slap de la bleue (0-2).

Au dernier vingt, le Sparta domine du casque et des épaules le jeu et mitralle la cage morave mais Stezka est sur tous les palets. Pour autant, Brno s'accroche et tient bon. Même en infériorité, la Kometa montre son meilleur jour, Zábranský contre seul et creuse l'écart alors que les visiteurs sont à quatre (0-3).

S'en est trop pour les locaux, sur le même powerplay, Irving fait enfin sauter la banque (1-3).

Praha continue son effort mais ne pourra pas réduire plus encore la note et s'incline alors qu'elle a largement dominé, un rappel cinglant de la demi-finale de l'année dernière. Le champion en titre ajoute une troisième victoire consécutive en ayant su frapper au moment opportun et tenir dans l'adversité.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleš Stezka

** : Jakub Flek

* : Rhett Holland Sparta Praha -: 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)En match avancé de la journée de demain, le Sparta s'est fait cueillir à domicile par Brno qui aligne une troisième victoire consécutive et qui rejoint son adversaire a égalité de points.Dans un première de très haute volée, ce sont les visiteurs qui trouvent le fond des filets grâce à l'inévitablelancé en profondeurLe deuxième vingt s'équilibre mais toujours sur un bon rythme. La Kometa en forme, double la mise grâce àqui vient climatiser l'arena d'un slap de la bleueAu dernier vingt, le Sparta domine du casque et des épaules le jeu et mitralle la cage morave mais Stezka est sur tous les palets. Pour autant, Brno s'accroche et tient bon. Même en infériorité, la Kometa montre son meilleur jour,contre seul et creuse l'écart alors que les visiteurs sont à quatreS'en est trop pour les locaux, sur le même powerplay,fait enfin sauter la banquePraha continue son effort mais ne pourra pas réduire plus encore la note et s'incline alors qu'elle a largement dominé, un rappel cinglant de la demi-finale de l'année dernière. Le champion en titre ajoute une troisième victoire consécutive en ayant su frapper au moment opportun et tenir dans l'adversité.*** : Aleš Stezka** : Jakub Flek* : Rhett Holland © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo