|
|TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|
|Hockey sur glace - TELH : Un suspense dingue
|
|L'Energie se rapproche des bonnes places. Liberec grimpe troisième, loin derrière le Dynamo intouchable leader. En bas, Kladno et Mladá Boleslav continuent leur duel à distance pour la dernière place qualificative
|
|
|Source : hokej.cz
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 23/01/2026 à 21:47
|
|
|
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|