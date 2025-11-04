TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Une belle partie Le Sparta s'impose en prolongation contre Liberec Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2025 à 21:26 Tweeter

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 4-3 ap (1-2, 2-0, 0-1, 1-0)



Photographe : Ondřej Deml / CTK Irving et le Sparta dominent Liberec

Match très avancé de la 35ème journée, le Sparta qui devra faire sans ses cadres en équipe nationale durant cette trêve reçoit Liberec, également sans ses joueurs internationaux. Praha reste sur quatre victoires de suite et est désormais quatrième mais avec deux matchs de plus que ses principaux concurrents et trois à l'issue de celui-ci. Les Bílí Tygři Match très avancé de la 35ème journée, lequi devra faire sans ses cadres en équipe nationale durant cette trêve reçoit, également sans ses joueurs internationaux. Praha reste sur quatre victoires de suite et est désormais quatrième mais avec deux matchs de plus que ses principaux concurrents et trois à l'issue de celui-ci. Les Bílí Tygři sont en difficultés avec deux revers de suite et quatre sur les cinq derniers matchs. Dixièmes, ils peuvent bien se relancer s'ils l'emportent dans la capitale.

Après un petit round d'observation, les locaux se portent vers l'avant et obtiennent assez vite un premier jeu de puissance. Profitant du trafic devant la cage, Kousal ouvre le score salué par le public en liesse (0-1).

Progressivement les visiteurs reviennent dans la rencontre et la partie s'équilibre sur un petit rythme. A la moitié du premier vingt, Pytlík récupère derrière la cage locale et glisse dans le slot pour Najman qui égalise (1-1).

Liberec continue de presser, Pérez en break déjoue le portier local et donne l'avantage aux tigres blancs (1-2).

Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la première sirène. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour le deuxième vingt. Irving égalise dès la première minute de jeu (2-2).

Liberec repart et se montre plutôt dangereux mais inefficace. Le Sparta lui donne une leçon de réalisme. Shore envoie une prune de la bleue, Hyka dévie au fond et redonne l'avantage au club de la capitale (3-2).

Les Bílí Tygři renversent la tendance et pressent sur la cage de Kovář qui multiplie les parades et tient l'avance des siens jusqu'au deuxième coup de buzzer. Liberec continue de faire des efforts au dernier tiers et Ivan égalise logiquement (3-3).

Les visiteurs continuent de nettement dominer le jeu mais le score en reste là et il faut disputer une prolongation. Shore remonte le long de la bande et expédie la rondelle au fond en angle fermé (4-3).

Le Sparta s'impose dans un match où il a été pas mal dominé et grimpe provisoirement à la deuxième place mais avec trois matchs de plus que les autres.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Devin Shore

** : Tomáš Hyka

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











