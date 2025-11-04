 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Hockey sur glace - TELH : Une belle partie
 
Le Sparta s'impose en prolongation contre Liberec
 
Source : hokej.cz Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2025 à 21:26
 

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 4-3 ap (1-2, 2-0, 0-1, 1-0)

Photo hockey TELH : Une belle partie - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Photographe : Ondřej Deml / CTK
Irving et le Sparta dominent Liberec

Match très avancé de la 35ème  journée, le Sparta qui devra faire sans ses cadres en équipe nationale durant cette trêve reçoit Liberec, également sans ses joueurs internationaux. Praha reste sur quatre victoires de suite et est désormais quatrième mais avec deux matchs de plus que ses principaux concurrents et trois à l'issue de celui-ci. Les Bílí Tygři sont en difficultés avec deux revers de suite et quatre sur les cinq derniers matchs. Dixièmes, ils peuvent bien se relancer s'ils l'emportent dans la capitale.
Après un petit round d'observation, les locaux se portent vers l'avant et obtiennent assez vite un premier jeu de puissance. Profitant du trafic devant la cage, Kousal ouvre le score salué par le public en liesse (0-1).
Progressivement les visiteurs reviennent dans la rencontre et la partie s'équilibre sur un petit rythme. A la moitié du premier vingt, Pytlík récupère derrière la cage locale et glisse dans le slot pour Najman qui égalise (1-1).
Liberec continue de presser, Pérez en break déjoue le portier local et donne l'avantage aux tigres blancs (1-2).
Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la première sirène. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour le deuxième vingt. Irving égalise dès la première minute de jeu (2-2).
Liberec repart et se montre plutôt dangereux mais inefficace. Le Sparta lui donne une leçon de réalisme. Shore envoie une prune de la bleue, Hyka dévie au fond et redonne l'avantage au club de la capitale (3-2).
Les Bílí Tygři renversent la tendance et pressent sur la cage de Kovář qui multiplie les parades et tient l'avance des siens jusqu'au deuxième coup de buzzer. Liberec continue de faire des efforts au dernier tiers et Ivan égalise logiquement (3-3).
Les visiteurs continuent de nettement dominer le jeu mais le score en reste là et il faut disputer une prolongation. Shore remonte le long de la bande et expédie la rondelle au fond en angle fermé (4-3).
Le Sparta s'impose dans un match où il a été pas mal dominé et grimpe provisoirement à la deuxième place mais avec trois matchs de plus que les autres.

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Devin Shore
** : Tomáš Hyka
* : Jakub Kovář
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 