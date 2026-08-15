: Rouen vs Angers ← Retour 3 - 0 (1-0 2-0 0-0) Le 14/08/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] : Rouen vs Angers Rouen premier match, première victoire. 5 mois après l’élimination en demi-finale de la ligue Magnus contre Bordeaux, les Dragons retrouvaient l’Ile Lacroix pour le premier match amical de la saison contre les Ducs d’Angers. Les Dragons sont privés de Chakiachvili (pubalgie), Lafrance (déchirure musculaire) et de Baptiste (visa). Pour le premier match de la saison la patinoire comme à l’accoutumée affiche complet. Fiche technique Buts :

Rouen : 06.37 Connor McClennon (ass Ryan Lasch et Anthony Rech) ; 31.38 Robin Colomban (ass Connor McClennon et Pier-Olivier Roy) ; 34.25 Tommy Perret (ass Robin Colomban et Nikita Shalei)

Angers : Power Play décisif.



Photographe : Marine Romain Le début de match de match est équilibré avec des attaques de chaque côté. Les ducs vont être pris par la patrouille offrant ainsi aux dragons un premier jeu de puissance (06.27) qui va être fructueux.

Le premier but arrive très vite, (sur l’engagement), Cormier gagne le face-off et transmet la rondelle à Lasch qui effectue un dédoublement de passe avec Rech qui trouve McClennon qui ouvre le score (06.37 / 1-0 / McClennon ass. Lasch et Rech).

Cette réalisation est le premier but de l’ère 2026/2027 et qui va, nul doute, être suivi de bien d’autre encore.

A 11’45 Après un échange d’amabilité c’est Holway qui est le plus pénalisé en prenant 2+5+20, (pénalité pour le match et rejoint les vestiaires) permettant au jeune Filatov d’entrer dans l’alignement défensif Rouennais (11.45).

Les dragons vont tuer cette longue pénalité au prix de très beaux efforts défensifs avec un premier esprit d’équipe et un Mac Carruth décisif à plusieurs reprises.



Les Dragons rentrent aux vestiaires avec un but d’avance.



Le réalisme Rouennais.



En début de deuxième tiers temps, les Angevins sont pénalisés mais tiennent bon défensivement autour d’un Dubeau bien inspiré dans ces cages.

Photographe : Marine Romain Le jeu est ensuite haché avec plusieurs pénalités Angevine mais les Rouennais n’en profitent pas pour aggraver le score.

Sur un contre, belle sortie de zone de Roy qui trouve McClennon qui délivre une passe millimétrée pour Colomban qui va battre Dubeau en un contre un (31.38 / 2-0 / Colomban ass. McClennon et Roy).

Les mais des spectateurs à peine froides qu’elles vont servir de nouveau.

En effet moins de 3 minutes plus tard, sur une belle action collective, Shalei remonte le palet et transmet à Colomban qui trouve Perret au premier poteau qui marque dans un trou de souris au ras de la glace (34.25 / 3-0 / Perret ass. Colomban et Shalei).

Le réalisme Rouennais aura payé, sur les deux plus grosses occasions de ce deuxième tiers, les dragons ont fait payer le prix fort aux ducs.

Les Dragons rentrent aux vestiaires avec trois buts d’avance.



Gestion Rouennaise.



Photographe : Marine Romain Le début du tiers est haché par deux pénalités Angevine à 41’09 et 43’43 mais les Rouennais pèchent dans la finition et par manque de vitesse pour mettre en difficulté des Angevins bien regroupés devant un Dubeau veillant au grain.

Les actions sont moindre mais la rencontre reste attractive pour une reprise.

Ce troisième tiers temps voyait les défenses prendre le pas sur les attaques et les spectateurs n’avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Les Rouennais gérant le match et la préservation du score.

Les Dragons remportaient donc leur premier match de préparation sur le score de 3 à 0 face aux Ducs d’Angers.



Bon premier match amical pour les Dragons après 4 jours d’entrainement dans les patins.

Un très bon Mac Carruth qui aura fait de gros arrêts dans les moments importants, montrant qu’il faudrait de nouveau compter sur lui cette saison, une défense sérieuse et appliquée et une attaque ou il reste du travail à accomplir et des réglages à effectuer mais cette équipe laissent déjà entrevoir de très belles choses pour la suite de la saison.

Photographe : Marine Romain Du coté des nouvelles recrues Rouennaises, coté défense, très bon match de Shalei très propre au marquage et dans les relances, Hansson très bon sur le porteur du palet et Paquette très présent physiquement sur le marquage avec un très bon slap de la ligne bleue.

Coté attaque, McClennon rapide, technique, avec le sens du but, Cormier très bon aux engagement, rapide, Ritz très bon également aux engagements et précieux sur les infériorités numériques et Lasch un peu en dessous qui doit prendre ses marques pour donner la pleine mesure de ses moyens

Les Dragons prennent la direction de la Suisse pour disputer la coupe des Bains du 17 au 21 août à Yverdon face au HC Ajoie (NL) le lundi 17, face à Fribourg-Gottéron (NL) le mercredi 19 et face à Lausanne HC (NL) le vendredi 21.



Un premier article de Bertrand Poilvé, nouveau rédacteur au sein de l'équipe rouennaise a qui nous souhaitons la bienvenue. Le début de match de match est équilibré avec des attaques de chaque côté. Les ducs vont être pris par la patrouille offrant ainsi aux dragons un premier jeu de puissance (06.27) qui va être fructueux.Cette réalisation est le premier but de l’ère 2026/2027 et qui va, nul doute, être suivi de bien d’autre encore.A 11’45 Après un échange d’amabilité c’est Holway qui est le plus pénalisé en prenant 2+5+20, (pénalité pour le match et rejoint les vestiaires) permettant au jeune Filatov d’entrer dans l’alignement défensif Rouennais (11.45).Les dragons vont tuer cette longue pénalité au prix de très beaux efforts défensifs avec un premier esprit d’équipe et un Mac Carruth décisif à plusieurs reprises.Les Dragons rentrent aux vestiaires avec un but d’avance.En début de deuxième tiers temps, les Angevins sont pénalisés mais tiennent bon défensivement autour d’un Dubeau bien inspiré dans ces cages.Le jeu est ensuite haché avec plusieurs pénalités Angevine mais les Rouennais n’en profitent pas pour aggraver le score.Les mais des spectateurs à peine froides qu’elles vont servir de nouveau.Le réalisme Rouennais aura payé, sur les deux plus grosses occasions de ce deuxième tiers, les dragons ont fait payer le prix fort aux ducs.Les Dragons rentrent aux vestiaires avec trois buts d’avance.Le début du tiers est haché par deux pénalités Angevine à 41’09 et 43’43 mais les Rouennais pèchent dans la finition et par manque de vitesse pour mettre en difficulté des Angevins bien regroupés devant un Dubeau veillant au grain.Les actions sont moindre mais la rencontre reste attractive pour une reprise.Ce troisième tiers temps voyait les défenses prendre le pas sur les attaques et les spectateurs n’avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent.Les Rouennais gérant le match et la préservation du score.Les Dragons remportaient donc leur premier match de préparation sur le score de 3 à 0 face aux Ducs d’Angers.Bon premier match amical pour les Dragons après 4 jours d’entrainement dans les patins.Un très bon Mac Carruth qui aura fait de gros arrêts dans les moments importants, montrant qu’il faudrait de nouveau compter sur lui cette saison, une défense sérieuse et appliquée et une attaque ou il reste du travail à accomplir et des réglages à effectuer mais cette équipe laissent déjà entrevoir de très belles choses pour la suite de la saison.Du coté des nouvelles recrues Rouennaises, coté défense, très bon match de Shalei très propre au marquage et dans les relances, Hansson très bon sur le porteur du palet et Paquette très présent physiquement sur le marquage avec un très bon slap de la ligne bleue.Coté attaque, McClennon rapide, technique, avec le sens du but, Cormier très bon aux engagement, rapide, Ritz très bon également aux engagements et précieux sur les infériorités numériques et Lasch un peu en dessous qui doit prendre ses marques pour donner la pleine mesure de ses moyensLes Dragons prennent la direction de la Suisse pour disputer la coupe des Bains du 17 au 21 août à Yverdon face au HC Ajoie (NL) le lundi 17, face à Fribourg-Gottéron (NL) le mercredi 19 et face à Lausanne HC (NL) le vendredi 21. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent Tournoi ROYAL d'Angers - Le DEBRIEF ! 04/07/2026 à 07:15

Se connecter Créer un compte Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.