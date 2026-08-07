Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) ← Retour Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Conférence de presse des BDL Les entraînements ayant repris depuis peu, les BDL ont proposé aux médias de faire un premier tour de table. Sacha Treille, Alexandre Grenier, Yohann Auvitu, Jérôme Perez et enfin Juha Juujärvi se sont prêté au jeu des questions portées par les quelques journalistes présents.

Sacha est tout excité par la reprise tel un écolier qui fait sa rentrée en découvrant les nouvelles têtes. La pause lui a semblé longue après la déception de la saison passée sans titre. Il a découvert avec intérêt la philosophie de jeu prônée par le nouveau coach qui souhaite un jeu intensif avec des temps de glace plus courts entre chaque changement. Il approuve également l’arrivée de joueurs avec une grosse expérience, ce qui selon lui manquait l’an dernier.



Alexandre, qui arrive en fin de carrière, souhaitait découvrir un autre championnat dans une équipe faite pour gagner des titres. Il connaît déjà la plupart de ses coéquipiers canadiens qui ne lui ont dit que du bien de Grenoble. Sa première semaine d’intégration s’est donc bien passée. Il se défini comme un joueur qui met beaucoup d’intensité, et apprécie les jeu de puissance. On verra si le coach lui fait confiance en unité spéciale.



Yohann a pris une décision familiale pour rejoindre une équipe qui aspire à gagner des titres chaque saison, où l’organisation et l’équipement sont fait pour performer. Pour reprendre ses mots : tu viens ici, tu gagnes… ou ce n’est pas bien. Il veut terminer sa carrière par des titres puisqu’il n’y a que les trophées qui restent dans les souvenirs. Il ne sait pas trop à quoi s’attendre sur le niveau de jeu de la ligue Magnus qu’il n’a pas trop suivi ayant évolué de longues années dans de prestigieux championnats étrangers. Il s’intègre bien car il connait pas mal de joueurs, coéquipiers en équipe de France.



Jérôme a pris le temps avec le staff et l’ancienne équipe de faire le bilan de l’échec de la saison passée ce qui a ammené ce recrutement de joueurs plus expérimentés. Il insiste sur le rôle important de l’intégration des jeunes. Enfin le choix du nouvel entraîneur qui a la culture du très haut niveau va insuffler un vent de fraîcheur. C’est un coach qui a gagné des titres aussi bien chez les jeunes que les seniors.



Juha est très heureux de prendre en mains cette équipe dans une structure faite pour gagner. Ses échanges avec Jyrki Aho (coach à Grenoble de 2021 à 2023) l’ont confirmé dans son choix de signer ici. Il a très peu joué au hockey car il a très vite entraîné des jeunes puis des seniors. Il a eu dans ses équipes précédentes quelques français à diriger (Claireaux et Adamo entre autre). Cette nouvelle équipe est pour lui la plus expérimentée qu’il aura pu entraîner. Le fait de ne pas avoir participé au recrutement des joueurs lui facilite également la vie. Il se concentre ainsi sur son projet de jeu qu’il veut très offensif avec beaucoup d’intensité en attaque et en défense. Il veut pousser chaque joueur à donner le meilleur de lui même. Concernant les gardiens il a regardé le nombre de matches à jouer afin de partager les temps de jeu, mais la forme du moment décidera de la présence devant la cage. est tout excité par la reprise tel un écolier qui fait sa rentrée en découvrant les nouvelles têtes. La pause lui a semblé longue après la déception de la saison passée sans titre. Il a découvert avec intérêt la philosophie de jeu prônée par le nouveau coach qui souhaite un jeu intensif avec des temps de glace plus courts entre chaque changement. Il approuve également l’arrivée de joueurs avec une grosse expérience, ce qui selon lui manquait l’an dernier., qui arrive en fin de carrière, souhaitait découvrir un autre championnat dans une équipe faite pour gagner des titres. Il connaît déjà la plupart de ses coéquipiers canadiens qui ne lui ont dit que du bien de Grenoble. Sa première semaine d’intégration s’est donc bien passée. Il se défini comme un joueur qui met beaucoup d’intensité, et apprécie les jeu de puissance. On verra si le coach lui fait confiance en unité spéciale.a pris une décision familiale pour rejoindre une équipe qui aspire à gagner des titres chaque saison, où l’organisation et l’équipement sont fait pour performer. Pour reprendre ses mots : tu viens ici, tu gagnes… ou ce n’est pas bien. Il veut terminer sa carrière par des titres puisqu’il n’y a que les trophées qui restent dans les souvenirs. Il ne sait pas trop à quoi s’attendre sur le niveau de jeu de la ligue Magnus qu’il n’a pas trop suivi ayant évolué de longues années dans de prestigieux championnats étrangers. Il s’intègre bien car il connait pas mal de joueurs, coéquipiers en équipe de France.a pris le temps avec le staff et l’ancienne équipe de faire le bilan de l’échec de la saison passée ce qui a ammené ce recrutement de joueurs plus expérimentés. Il insiste sur le rôle important de l’intégration des jeunes. Enfin le choix du nouvel entraîneur qui a la culture du très haut niveau va insuffler un vent de fraîcheur. C’est un coach qui a gagné des titres aussi bien chez les jeunes que les seniors.est très heureux de prendre en mains cette équipe dans une structure faite pour gagner. Ses échanges avec Jyrki Aho (coach à Grenoble de 2021 à 2023) l’ont confirmé dans son choix de signer ici. Il a très peu joué au hockey car il a très vite entraîné des jeunes puis des seniors. Il a eu dans ses équipes précédentes quelques français à diriger (Claireaux et Adamo entre autre). Cette nouvelle équipe est pour lui la plus expérimentée qu’il aura pu entraîner. Le fait de ne pas avoir participé au recrutement des joueurs lui facilite également la vie. Il se concentre ainsi sur son projet de jeu qu’il veut très offensif avec beaucoup d’intensité en attaque et en défense. Il veut pousser chaque joueur à donner le meilleur de lui même. Concernant les gardiens il a regardé le nombre de matches à jouer afin de partager les temps de jeu, mais la forme du moment décidera de la présence devant la cage. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent Des Dragons ambitieux. 10/08/2026 à 10:00 Article suivant → VALIDATIONS FINALES 2026 2027 12/08/2026 à 17:45

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