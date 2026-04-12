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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RÃ©sultats Finale Poffs - Valence Champion
 
RÃ©sultats des Play-offs - Matchs 3 & 4 des Finale du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2026 à 21:17

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PLAYOFFS -  FINALE - Matchs 3 & 4 (EVENTUEL)
Samedi 11 & Dimanche 12 Avril 2026
 
 
Match 3
 
Play-Off - Finale  Samedi 18/04/2026 - 20h30  Valence B2 Montpellier B1 1 - 2 (0-1 1-1 0-0
Match 4
Play-Off - Finale  Dimanche 19/04/2026 - 19h30 Valence B2 Montpellier B1  9 - 2 (4-2 4-0 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DE LA SERIE
 
 Finale au meilleur des cinq matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3 M4 M5
Montpellier 1 3 3 2 2 0
Valence 3 5 4* 1 9 0
Valence gagne la série par 3 à 1
Valence champion de France Division 2
 
  * Prl / ** TaB
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           

Photo hockey D2 : RÃ©sultats Finale Poffs - Valence Champion - Division 2

 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 



 
 

SONDAGE
DIVISION 2 - Valence mÃ¨ne 2-0 la sÃ©rie selon vous les lynx vont ils remporter le titre ou Montpellier peut il encore l'emporter ?
 
Valence 3-0
Valence 3-1
Valence 3-2
Montpellier 2-3
 
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