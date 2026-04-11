Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : De retour chez soi Les Oceláři retrouvent la finale pour la 7ème fois en 8 saison. Le Dynamo reprend les devants dans l'autre série Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2026 à 22:42 Tweeter

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 4-3 ap (3-2)

Oceláři Třinec - (4-1)



Photographe : Zenon Kisza pour hcocelari.cz Les Oceláři Třinec retrouvent la finale

Třinec a perdu l'occasion de se qualifier sans revers mais revient à domicile avec une nouvelle possibilité d'en finir. Pour l'Energie l'équation n'a pas changée et elle ne changera tant que durera la série, il faut vaincre ou mourir ! La partie démarre vite côté visiteur et il faut à peine une minute à Lukošik pour ouvrir la marque. Les dragons poussés par leur public montrent les dents et tentent de revenir à hauteur. Une triangulaire impeccable permet à Galvas de conclure et d'égaliser. Dans la foulée Jones remet l'Energie devant. Flynn égalise pour la deuxième fois. Au tiers médiant, les Oceláři sont extrêmement dominateurs mais le score ne bouge pas tant Frodl s'employe devant sa ligne. La partie est plus équilibrée au deuxième tiers temps, chaque équipe à ses temps forts et ses occasions, même si celle de Třinec sont plus nombreuses. Il faut donc se rendre en prolongation, Karlovy Vary continue de souffrir et peine à redresser la barre. Les métallurgistes font le jeu et dans l'angle dorit, Kubiesa trouve l'ouverture et offre la qualification pour la finale aux Oceláři, il s'agit de leur septième sur les huit dernières saisons ! L'Energie après une très bonne saison et des playoffs de qualité s'arrête à cette marche décidément trop haute pour elle.

hcdeynamo.cz Červenka inscrit un doublé, le Dynamo remporte le match 5

A égalité après quatre matchs, les deux équipes se retrouvent à Pardubice pour savoir qui prend les devants, est-ce le Dynamo pour la troisième fois où le Sparta parviendra-t-il à enchaîner ? Comme souvent les chevaux démarrent bien la partie et leurs efforts se concrétisent à la mi-tiers avec l'ouverture du score signé leur inévitable capitaine, Červenka. Joie de très courte durée pour le public, puisque 35 secondes plus tard Hrabík a déjà égalisé. Les locaux restent plus dominateurs mais sans résultat, en début de deuxième vingt sur un 2+2 le Sparta en profite pour passer devant sur une action éblouissante, Hyka dévie au deuxième poteau pour Shore dont la reprise finit au fond. Le Dynamo retourne à l'assaut et domine outrageusement, Košťálek met à la cage, Kondelík dans le slot propulse au fond et égalise. Les chevaux conservent le contrôle du jeu et sur un jeu de puissance, Červenka dans l'angle fusille le portier visiteur. Le Sparta peine à repartir, en fin de match il sort son gardien et un lancer lointain de Shore dans le trafic permet une égalisation inespérée à une minute du terme.Le début de la prolongation est aux mains de Praha qui cogne sans succès sur la cage de Will qui tient bon. Le Dynamo reprend le contrôle du jeu et maintient le palet dans la zone offensive, le poteau pragois tinte deux fois. Sobotka contourne la cage remet dans le slot, Vondráček expédie au fond dans une immense clameur. Le Dynamo prend les devants dans la série pour la troisième fois. Prochain match lundi dans la capitale, il pourra déjà être décisif.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Galvas (Oceláři Třinec)

* : Devin Shore (Sparta Praha) Energie Karlovy Vary : 3-2 apa perdu l'occasion de se qualifier sans revers mais revient à domicile avec une nouvelle possibilité d'en finir. Pour l'l'équation n'a pas changée et elle ne changera tant que durera la série, il faut vaincre ou mourir ! La partie démarre vite côté visiteur et il faut à peine une minute àpour ouvrir la marque. Les dragons poussés par leur public montrent les dents et tentent de revenir à hauteur. Une triangulaire impeccable permet àde conclure et d'égaliser. Dans la fouléeremet l'Energie devant.égalise pour la deuxième fois. Au tiers médiant, les Oceláři sont extrêmement dominateurs mais le score ne bouge pas tants'employe devant sa ligne. La partie est plus équilibrée au deuxième tiers temps, chaque équipe à ses temps forts et ses occasions, même si celle de Třinec sont plus nombreuses. Il faut donc se rendre en prolongation, Karlovy Vary continue de souffrir et peine à redresser la barre. Les métallurgistes font le jeu et dans l'angle dorit, Kubiesa trouve l'ouverture et offre la qualification pour la finale aux Oceláři, il s'agit de leur septième sur les huit dernières saisons ! L'Energie après une très bonne saison et des playoffs de qualité s'arrête à cette marche décidément trop haute pour elle.A égalité après quatre matchs, les deux équipes se retrouvent à Pardubice pour savoir qui prend les devants, est-ce lepour la troisième fois où leparviendra-t-il à enchaîner ? Comme souvent les chevaux démarrent bien la partie et leurs efforts se concrétisent à la mi-tiers avec l'ouverture du score signé leur inévitable capitaine,. Joie de très courte durée pour le public, puisque 35 secondes plus tarda déjà égalisé. Les locaux restent plus dominateurs mais sans résultat, en début de deuxième vingt sur un 2+2 le Sparta en profite pour passer devant sur une action éblouissante,dévie au deuxième poteau pourdont la reprise finit au fond. Le Dynamo retourne à l'assaut et domine outrageusement,met à la cage,dans le slot propulse au fond et égalise. Les chevaux conservent le contrôle du jeu et sur un jeu de puissance,dans l'angle fusille le portier visiteur. Le Sparta peine à repartir, en fin de match il sort son gardien et un lancer lointain dedans le trafic permet une égalisation inespérée à une minute du terme.Le début de la prolongation est aux mains de Praha qui cogne sans succès sur la cage dequi tient bon. Le Dynamo reprend le contrôle du jeu et maintient le palet dans la zone offensive, le poteau pragois tinte deux fois.contourne la cage remet dans le slot,expédie au fond dans une immense clameur. Le Dynamo prend les devants dans la série pour la troisième fois. Prochain match lundi dans la capitale, il pourra déjà être décisif.*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)** : Jakub Galvas (Oceláři Třinec)* : Devin Shore (Sparta Praha) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...