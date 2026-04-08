Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Il était temps ! L'Energie remporte son premier match des demi-finales et évite le balayage. Le Sparta égalise pour la deuxième fois Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2026 à 21:54 Tweeter

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 4-2 TAB (3-2)

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 3-0 (2-3)



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz L'Energie Karlovy Vary remporte enfin son 1er succès de la série

L'Energie est dos au mur après avoir perdu les trois premier matchs, il faut gagner face à Třinec pour éviter l'élimination. - Oceláři Třinec : 3-0 (2-3)L'est dos au mur après avoir perdu les trois premier matchs, il faut gagner face àpour éviter l'élimination. Beránek ouvre très vite le score en faveur des locaux. Le tiers est équilibré et très disputé mais le score ne bouge pas. Le jeu reste indentique au tiers médiant et Bambula double la mise. Dans le dernier tiers, les Oceláři dominent à sens unique le match mais rien n'y fait la porte défendue par Frodl reste fermée. Karlovy Vary inflige à son adversaire le jeu qu'il a tant l'habitude, sur l'une des seules occasions de la période, Jiskra inscrit un troisième but, les dragons s'écroulent au sol. L'Energie remporte enfin son premier match de la série, mais il faudra encore gagner trois fois pour rejoindre la finale. La prochaine rencontre, samedi se déroulera de plus à Třinec.

Le Sparta égalise pour la deuxième fois la demi-finale qui l'oppose à Pardubice. Les chevaux dominent le premier tiers et ouvrent logiquement le score par Červenka mais très vite Kousal égalise. Le deuxième tiers est inversé, ce sont les Pragois qui dominent et passent devant par Řepík. Mais les visiteurs moins à l'aise parviennent tout de même à égaliser grâce à Kelemen. Profitant d'un powerplay, Špaček donne l'avantage au Sparta dans le premier tiers. Le Dynamo bénéficie d'un jeu de puissance de cinq minutes en fin de match mais il n'en fait absolument rien. La sortie du gardien provoque un nouveau but en cage vide. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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