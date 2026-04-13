Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Il en faudra un septième Le Sparta égalise dans la série et s'offre un match 7 Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2026 à 21:28 Tweeter

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 3-2 (3-3)



Photographe : Jakub Pláteník pour hcsparta.cz Le Sparta s'impose, égalise et s'offre un nouveau match décisif

Le Sparta dos au mur devait gagner devant son public pour rester en vie face à Pardubice et pour la troisième fois de la série il a égalisé, comme aux deux tours précédants. Il y aura donc un septième match décisif en Bohême orientale mercredi. Le Dynamo a livré l'un de ses pires matchs des playoffs, à l'exception d'un excellent premier tiers où Kaut donne l'avantage en powerplay.

Les chevaux se noient au tiers médiant avec des erreurs défensives monumentales. Špaček se balade dans une arrière-garde en vacances et nettoie la lucarne pour égaliser. Puis le même Špaček donne l'avantage en powerplay. Le Dynamo revient bien au début de la dernière période et profite d'un powerplay pour égaliser grâce à Červenka qui glisse dans le dos de Kovář. Et puis plus rien, les visiteurs s'éteignent et se laisse marcher dessus par un adversaire habile et efficace.

Profitant encore une fois des largesses défensives adverses, Chlapík s'échappe, humilie le dernier défenseur et remet Praha devant. Pardubice hagard multiplie les erreurs, Horák part seul en break, Will s'interpose avec brio. Le match perd en intensité, le Dynamo multiplie les approximations alors que le temps file. En fin de match, le gardien sort mais les chevaux continuent de faire n'importe quoi et perdent le palet un nombre incalculable de fois, c'est bien un miracle que le filet désert ne tremble pas. Les visiteurs ne parviennent pas à se montrer dangereux et perdent logiquement ce match.

Il y aura donc un match décisif en vue de la finale, le Sparta a remporté les deux séries d'avant en ultime match, alors jamais deux sans trois ? - Dynamo Pardubice : 3-2 (3-3)Ledos au mur devait gagner devant son public pour rester en vie face àet pour la troisième fois de la série il a égalisé, comme aux deux tours précédants. Il y aura donc un septième match décisif en Bohême orientale mercredi. Le Dynamo a livré l'un de ses pires matchs des playoffs, à l'exception d'un excellent premier tiers oùdonne l'avantage en powerplay.Les chevaux se noient au tiers médiant avec des erreurs défensives monumentales.se balade dans une arrière-garde en vacances et nettoie la lucarne pour égaliser. Puis le mêmedonne l'avantage en powerplay. Le Dynamo revient bien au début de la dernière période et profite d'un powerplay pour égaliser grâce àqui glisse dans le dos de. Et puis plus rien, les visiteurs s'éteignent et se laisse marcher dessus par un adversaire habile et efficace.Profitant encore une fois des largesses défensives adverses,s'échappe, humilie le dernier défenseur et remet Praha devant. Pardubice hagard multiplie les erreurs,part seul en break,s'interpose avec brio. Le match perd en intensité, le Dynamo multiplie les approximations alors que le temps file. En fin de match, le gardien sort mais les chevaux continuent de faire n'importe quoi et perdent le palet un nombre incalculable de fois, c'est bien un miracle que le filet désert ne tremble pas. Les visiteurs ne parviennent pas à se montrer dangereux et perdent logiquement ce match.Il y aura donc un match décisif en vue de la finale, le Sparta a remporté les deux séries d'avant en ultime match, alors jamais deux sans trois ? © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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