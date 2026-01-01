Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga LednÃ­ho Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Cap sur une 3e finale de suite Le Dynamo remporte le septiÃ¨me match et rejoint la troisiÃ¨me finale consÃ©cutive Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2026 à 21:07 Tweeter

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 1-0 (4-3)



hcdynamo.cz Le Dynamo se qualifie pour sa 3e finale consÃ©cutive

Septième et dernier match de cette grande série entre le Dynamo et le Sparta. Le leader de la saison régulière aura l'avantage de la glace pour ce match décisif, mais en face les joueurs de la capitale ont déjà gagné leurs deux précédentes séries en dernier match, alors qui rejoindra la finale et TÅ™inec ?

Pardubice joue d'ailleurs ce premier tiers comme le premier finaliste. Il laisse venir, coupe le jeu offensif, s'appuie sur un excellent gardien et joue à fond le contre, et ses opportunités toujours dangereuses. Le Sparta est déstabilisé et malgré de nombreuses tentatives n'iquiète pas Will impérial. A l'inverse chaque approches de la cage visiteuse donne des sueurs froides au banc pragois. La défense spartiate est sous pression au maximum et elle commet une erreur qui s'avérera fatale. Lauka subtilise le palet au défenseur devant la cage fonce au premier poteau et remet parfait derrière lui pour Mandát à genoux parce le défenseur le pousse mais il parvient à envoyer tout de même au fond (1-0).

Le deuxième tiers est à peu près similaire, Praha tente de revenir sans succès, le Dynamo joue crânement sa chance en contre. Les gardiens s'illustrent et les poteaux tintent de chaque côté, le score ne bouge pas. KošÅ¥álek y va de son coup de fusil depuis la ligne bleue et troue les filets. Nedved le coach pragois déjà très en vue dans cette demi-finale avec ses plaintes permanentes dans la presse contre les arbitres qui soit disant le pénalise, prend son challenge pour contester le but. Après de très longues minutes, le but est finalement annulé, à cause d'une crosse haute bien peu évidente loin au début de l'action. Le jeu du chat et de la souris reprend, mais un stupide surnombre oblige les locaux à évoluer en infériorité dans les derniers instants du tiers, sans dommage. hcdynamo.cz MandÃ¡t marque l'unique but de ce septiÃ¨me match

Les chevaux reviennent en infériorité, DvoÅ™ák dégage mais le palet passe directement au dessus du plexy, une deuxième faute est appelée, le public tremble. La poignée de secondes en double infériorité est tenue, à quatre c'est un peu plus simple et Will continue ses miracles. Le Sparta ne trouve pas de solutions et contrairement au dernier match la défense dynamiste a bien fermé les écoutilles et n'offre pas d'angles de lancers. Le Sparta doit de plus se méfier des contres offensives, heureusement KováÅ™ s'offre des arrêts éblouissants pour éviter le naufrage. Praha sort le gardien à 2 minutes du terme, cela avait payé au match 5. Les locaux plient mais tiennent bon et assurent leur victoire, la quatrième dans la série, synonyme de finale, la troisième d'affilée. Souhaitons qu'elle soit plus heureuse que les deux passées pour les chevaux. - Sparta Praha : 1-0Septième et dernier match de cette grande série entre le Dynamo et le Sparta. Le leader de la saison régulière aura l'avantage de la glace pour ce match décisif, mais en face les joueurs de la capitale ont déjà gagné leurs deux précédentes séries en dernier match, alors qui rejoindra la finale et TÅ™inec ?Pardubice joue d'ailleurs ce premier tiers comme le premier finaliste. Il laisse venir, coupe le jeu offensif, s'appuie sur un excellent gardien et joue à fond le contre, et ses opportunités toujours dangereuses. Le Sparta est déstabilisé et malgré de nombreuses tentatives n'iquiète pas Will impérial. A l'inverse chaque approches de la cage visiteuse donne des sueurs froides au banc pragois. La défense spartiate est sous pression au maximum et elle commet une erreur qui s'avérera fatale.subtilise le palet au défenseur devant la cage fonce au premier poteau et remet parfait derrière lui pourà genoux parce le défenseur le pousse mais il parvient à envoyer tout de même au fondLe deuxième tiers est à peu près similaire, Praha tente de revenir sans succès, le Dynamo joue crânement sa chance en contre. Les gardiens s'illustrent et les poteaux tintent de chaque côté, le score ne bouge pas.y va de son coup de fusil depuis la ligne bleue et troue les filets.le coach pragois déjà très en vue dans cette demi-finale avec ses plaintes permanentes dans la presse contre les arbitres qui soit disant le pénalise, prend son challenge pour contester le but. Après de très longues minutes, le but est finalement annulé, à cause d'une crosse haute bien peu évidente loin au début de l'action. Le jeu du chat et de la souris reprend, mais un stupide surnombre oblige les locaux à évoluer en infériorité dans les derniers instants du tiers, sans dommage.Les chevaux reviennent en infériorité,dégage mais le palet passe directement au dessus du plexy, une deuxième faute est appelée, le public tremble. La poignée de secondes en double infériorité est tenue, à quatre c'est un peu plus simple etcontinue ses miracles. Le Sparta ne trouve pas de solutions et contrairement au dernier match la défense dynamiste a bien fermé les écoutilles et n'offre pas d'angles de lancers. Le Sparta doit de plus se méfier des contres offensives, heureusements'offre des arrêts éblouissants pour éviter le naufrage. Praha sort le gardien à 2 minutes du terme, cela avait payé au match 5. Les locaux plient mais tiennent bon et assurent leur victoire, la quatrième dans la série, synonyme de finale, la troisième d'affilée. Souhaitons qu'elle soit plus heureuse que les deux passées pour les chevaux. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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