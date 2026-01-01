Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Disputé Litvínov remporte difficilement le premier match du barrage contre Jihlava Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2026 à 22:45 Tweeter



Verva Litvínov - Dukla Jihlava : 3-2 ap (1-0)



Photographe : Matyáš Rjabi pour hcverva.cz Litvínov gagne le 1er match duu barrage en prolongation

C'est parti pour les barrages d'Extraliga entre Litvínov dernier de l'élite tchèque et le Dukla tout récent champion de Maxa Liga (deuxième division tchèque) en sept matchs contre les Berani Zlín. Comme souvent un barrage critiqué pour son déséquilibre en faveur des pensionnaires de l'élite qui sont au repos depuis des semaines tandis que le champion de Maxa Liga après sa saison et ses longs playoffs n'a eu que trois jours de repos avant d'attaquer la série qui se disputera au meilleur des sept matchs.

Les locaux frappent fort au premier tiers mais Beran multiplie les interventions pour tenir les siens dans le bon sens. Dans les dernières secondes du tiers, Ozols parvient à contrer et ouvre le score pour Jihlava (0-1).

Litvínov attaque le deuxième tiers encore plus fort et poussé par son public ne tarde pas à revenir, David Kaše se charge d'égaliser (1-1).

Le pressing local se poursuit et Hlava trouve la faille, mais après un challenge du coach visiteur, le but est annulé, en effet le gardien est bousculé au moment du but. Sur un retour en zone défensive, Michnáč charge le défenseur local, récupère la rondelle la transmet plein axe à Lhoták qui contre seul face au but et nettoie la lucarne d'un lancer parfait (1-2).

Pour la deuxième fois de la rencontre, le Dukla mène et parvient à tenir cette avance jusqu'à la deuxième sirène. Au dernier tiers, le Verva domine du casque et des épaules en poussant de toutes ses forces. Beran multiplie les arrêts mais finit par céder devant Czuczman qui égalise dans une immense clameur (2-2).

Litvínov continue de forcer mais le verrou tient bon jusqu'à la sirène finale. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci doit s'arrêter un long moment car un des ventilateurs du plafond est tombé sur la glace. Heureusement sans trop de dégats, les employés du Zimní stadion Ivana Hlinky parviennent à remettre la glace en état et le jeu peu reprendre. Les pétrochimistes dominent mais Jihlava se dégage et lance bien des contres dangereux. Beran continue d'offrir d'excellents arrêts pour maintenir les grenats et jaunes dans le rythme. Mais finalement le cadenas craque, Baláž depuis la bleue envoie un tir extrêmement précis dans le trafic qui nettoie la lucarne visiteuse (3-2).

Largement dominateur, Litvínov l'emporte difficilement dans ce premier match face à une équipe du Dukla, solide, courageuse et opportuniste. Deuxième match dès demain, même endroit même heure. - Dukla Jihlava : 3-2 ap (1-0)C'est parti pour les barrages d'Extraliga entre Litvínov dernier de l'élite tchèque et le Dukla tout récent champion de Maxa Liga (deuxième division tchèque) en sept matchs contre les Berani Zlín. Comme souvent un barrage critiqué pour son déséquilibre en faveur des pensionnaires de l'élite qui sont au repos depuis des semaines tandis que le champion de Maxa Liga après sa saison et ses longs playoffs n'a eu que trois jours de repos avant d'attaquer la série qui se disputera au meilleur des sept matchs.Les locaux frappent fort au premier tiers maismultiplie les interventions pour tenir les siens dans le bon sens. Dans les dernières secondes du tiers,parvient à contrer et ouvre le score pour JihlavaLitvínov attaque le deuxième tiers encore plus fort et poussé par son public ne tarde pas à revenir,se charge d'égaliserLe pressing local se poursuit et Hlava trouve la faille, mais après un challenge du coach visiteur, le but est annulé, en effet le gardien est bousculé au moment du but. Sur un retour en zone défensive,charge le défenseur local, récupère la rondelle la transmet plein axe àqui contre seul face au but et nettoie la lucarne d'un lancer parfaitPour la deuxième fois de la rencontre, le Dukla mène et parvient à tenir cette avance jusqu'à la deuxième sirène. Au dernier tiers, le Verva domine du casque et des épaules en poussant de toutes ses forces.multiplie les arrêts mais finit par céder devantqui égalise dans une immense clameurLitvínov continue de forcer mais le verrou tient bon jusqu'à la sirène finale. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci doit s'arrêter un long moment car un des ventilateurs du plafond est tombé sur la glace. Heureusement sans trop de dégats, les employés du Zimní stadion Ivana Hlinky parviennent à remettre la glace en état et le jeu peu reprendre. Les pétrochimistes dominent mais Jihlava se dégage et lance bien des contres dangereux.continue d'offrir d'excellents arrêts pour maintenir les grenats et jaunes dans le rythme. Mais finalement le cadenas craque,depuis la bleue envoie un tir extrêmement précis dans le trafic qui nettoie la lucarne visiteuseLargement dominateur, Litvínov l'emporte difficilement dans ce premier match face à une équipe du Dukla, solide, courageuse et opportuniste. Deuxième match dès demain, même endroit même heure. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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