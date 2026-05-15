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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 15 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 15/05/2026 à 19:00
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
L'hormadi signe le défenseur canadien
Jean-Louis Xavier Alexandre
en provenance du Worcester Railers (ECHL).
Bordeaux
Le défenseur canadien
Maxim Larmache
resigne pour une nouvelle saison avec les boxers.
L'attaquant
Kylian Leborge
portera de nouveau le maillot des boxers.
Briançon
L'attaquant
Antonin Fine prolonge
l'aventure avec les diables rouges.
Cergy-Pontoise
L'attaquant
Philéas Perrenoud
ne sera plus dans l'effectif des jokers.
L'attaquant
Colin Delatour
prolonge l'aventure avec les jokers.
Chamonix
Le défenseur
Quentin Delmas
ne poursuit pas l'aventure avec les pionniers.
Les pionniers signent l'attaquant
Benjamin Berard
en provenance de Briançon.
Gap
Signature de l'attaquant
Norbert Abramov
chez les rapaces en provenance de Briançon.
Grenoble
L'attaquant canadien
Nicolas Deschamps
resigne pour une sixième saison avec les bruleurs de loup.
Marseille
Le défenseur
Kevin Spinozzi
rejoint les spartiates en provenance du club danois Esbjerg.
Nice
Les aigles de Nice prolongent le défenseur
Jules Lefebvre
pour une troisième saison.
L'attaquant canadien
Fletcher Anderson
s'engage en faveur des aigles en provenance de Chambéry.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
L'attaquant canadien
Fletcher Anderson
quitte la formation des éléphants.
Cholet
Le défenseur
Louis Seignez
poursuit l'aventure avec les dogs.
Prolongation pour une nouvelle saison de l'attaquant canadien
Matthew Iasenza
chez les dogs.
HCMP
L'attaquant espagnol
Naum Sahagun
ne sera plus chez les bouquetins.
Mont-Blanc
Le défenseur
Antonin Berruex
resigne avec les yétis.
Arrivée chez les yétis du gardien canadien
Damon Beaver
en provenance du Hobart Collège.
Morzine-Avoriaz
Prolongation chez les pingouins du défenseur suédois
Marcus Karlsson
.
Strasbourg
L'attaquant tchèque
Ondrej Kopta
portera de nouveau le maillot de l'étoile noire.
Valenciennes
L'attaquant
Antoine Moreau
ne sera plus parmi les diables rouges.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Châlons
Arrivée chez les gaulois de l'attaquant espagnol
Naum Sahagun
(JFL) en provenance du HCMP.
Les gaulois engagent l'attaquant
Antoine Moreau
en provenance de Valenciennes.
Luxembourg
L'attaquant
Julien Vogt
poursuit l'aventure avec le tornado.
Le défenseur franco-luxembourgeois
Franck Stroppolo
resigne avec le tornado.
Le défenseur
Luca Faure-Soulet
prolonge son bail avec le tornado
Montpellier
Le gardien
Kilian Guilbaut
reste devant le filet des vipers.
Valence
Le défenseur canadien
Sahrane Zinger
quiite la formation des lynx.
Metz
Le défenseur italo-canadien
Jake Daprocida
prolonge avec les graoullys
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