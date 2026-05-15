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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 15 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 15/05/2026 à 19:00
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet Bordeaux
  • Le défenseur canadien Maxim Larmache resigne pour une nouvelle saison avec les boxers.
  • L'attaquant Kylian Leborge portera de nouveau le maillot des boxers.
Briançon Cergy-Pontoise Chamonix
  • Le défenseur Quentin Delmas ne poursuit pas l'aventure avec les pionniers.
  • Les pionniers signent l'attaquant Benjamin Berard en provenance de Briançon.
Gap
  • Signature de l'attaquant Norbert Abramov chez les rapaces en provenance de Briançon.
Grenoble
  • L'attaquant canadien Nicolas Deschamps resigne pour une sixième saison avec les bruleurs de loup.
Marseille
  • Le défenseur Kevin Spinozzi rejoint les spartiates en provenance du club danois Esbjerg.
Nice
  • Les aigles de Nice prolongent le défenseur Jules Lefebvre pour une troisième saison.
  • L'attaquant canadien Fletcher Anderson s'engage en faveur des aigles en provenance de Chambéry.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Chambéry
Cholet
  • Le défenseur Louis Seignez poursuit l'aventure avec les dogs.
  • Prolongation pour une nouvelle saison de l'attaquant canadien Matthew Iasenza chez les dogs.
HCMP
  • L'attaquant espagnol Naum Sahagun ne sera plus chez les bouquetins.
Mont-Blanc
  • Le défenseur Antonin Berruex resigne avec les yétis.
  • Arrivée chez les yétis du gardien canadien Damon Beaver en provenance du Hobart Collège.
Morzine-Avoriaz Strasbourg
  • L'attaquant tchèque Ondrej Kopta portera de nouveau le maillot de l'étoile noire.
Valenciennes  
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DIVISION 2

Châlons
  • Arrivée chez les gaulois de l'attaquant espagnol Naum Sahagun (JFL) en provenance du HCMP.
  • Les gaulois engagent l'attaquant Antoine Moreau en provenance de Valenciennes.
Luxembourg
Montpellier
Valence
 
  Metz
  • Le défenseur italo-canadien Jake Daprocida prolonge avec les graoullys
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 15 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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