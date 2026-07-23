Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 23 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 23/07/2026 à 19:00
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Les ducs signent l'attaquant américain
Alex Beradinelli
en provenance du club allemand du Eisbaren Regensburg (DEL2).
Marseille
L’attaquant canadien
Bobby MacIntyre
rejoint la formation des spartiates en provenance de Cergy-Pontoise.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
L'attaquant
Alexis Hermant
prolonge pour une seconde saison avec les lynx.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Clermont-Ferrand
Le défenseur
Liam Brignon
signe pour une troisième saison avec les sangliers.
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 22 Juillet 2026.
22/07/2026 à 20:15
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales